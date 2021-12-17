В Узбекистане объем товарооборота в розничной торговле вырос с начала года
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В Национальной арене гимнастики в Баку созданы необходимые условия как для тренировок, так и для проведения соревнований - генеральный секретарь Федерации гимнастики Малайзии
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников министерства оборонной промышленности
Чтобы усилить взрыв, армяне устанавливали противопехотные мины на противотанковые - МЧС Азербайджана (ФОТО)
Законопроект "О медиа" в Азербайджане предусматривает льготы и привилегии для журналистов и СМИ - глава Агентства
Кабмин Азербайджана принял решение по обеспечению стабильности потребительских цен на сливочное масло
Находящиеся в Азербайджане мигранты могут воспользоваться возможностями вакцинации от COVID-19 – Вюсал Гусейнов
«Лаборатория Касперского»: в 73% медицинских учреждений по всему миру используется оборудование c устаревшей ОС
Беларусь поблагодарила Азербайджан за его позицию по совместной декларации саммита "Восточного партнерства"
Реализация новых проектов в Азербайджане станет драйвером роста и диверсификации экономики - Газпромбанк
Консорциум TAP объявил итоги предварительной оценки возможности транспортировки водорода (Эксклюзив)
Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Азербайджана при поддержке 126 стран приняла резолюцию по вакцинам
В Агентстве государственной поддержки НПО Азербайджана прошла встреча с представителями Исламского банка развития (ФОТО)
Азербайджан всегда выступал против создания программы Восточного партнерства в конфронтационном контексте - МИД
В Азербайджане на последнем этаже жилого дома допускается размещение мастерских для художников и архитекторов
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана выдало еще двум субъектам МСБ сертификаты Startap