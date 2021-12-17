В Ташкенте прошел Artel Partners Summit 2021

БАКУ/Trend/ - 13-15 декабря компания ООО Artel Electronics (Artel), крупнейший производитель бытовой техники и электроники в Центральной Азии, провела саммит партнеров компании Artel - Artel Partners Summit 2021 в Ташкенте. В ходе трехдневного мероприятии 150 ближайших партнеров компании Artel приняли участие в серии туров, презентаций и семинаров, завершившихся гала-ужином в отеле Hilton.

Ежегодный саммит предоставляет дилерам и партнерам со всего мира возможность ознакомиться с деятельностью и стратегией Artel, а также с механизмами и стандартами обеспечения качества. В этом году участники мероприятия прибыли из более чем 13 стран, в том числе из основных стран-партнеров Artel - Казахстана, Азербайджана и Таджикистана, а также из регионов Ближнего Востока и Северной Африки и СНГ.

«Мне очень приятно видеть наших партнеров и друзей в нашем головном офисе в Ташкенте. На фоне последних двух лет в режиме локдауна, сейчас личное общение особенно ценно.

За последние 10 лет успех Artel во многом обусловлен тесным сотрудничеством с надежными друзьями и партнерами со всего мира. Это мероприятие дало нам возможность укрепить наши связи, продемонстрировав нашу деятельность, поделившись идеями и создав новые возможности для сотрудничества», - сказал Шерзод Касымов, начальник экспортного отдела Artel.

Количество присутствующих на встрече международных дилеров отражает стремительно растущее присутствие Artel за рубежом. С 2017 года объем экспорта Artel вырос почти в три раза: с 34,8 млн долларов до 101 млн долларов, прогнозируемых на 2021 год. Более 20 видов бытовой техники сейчас продаются на более чем 20 рынках в СНГ, Ближнем Востоке и Африке, включая 10 стран, которые имеют постоянное сотрудничество с компанией.

В рамках Artel Partners Summit 2021 стороны обсудили области для будущего потенциального роста, включая укрепление текущих позиций и возможности на новых рынках.

Основанная в 2011 году как производитель газовых плит, Artel выросла и теперь производит широкий ассортимент бытовой техники и электроники. Компания насчитывает около 9000 сотрудников и работает во всех регионах Узбекистана. Artel также является региональным партнером Samsung и Viessmann.