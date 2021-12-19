Узбекистан и Афганистан обсудили нынешнее состояние двусторонних отношений

18 декабря 2021 года в Исламабаде состоялись переговоры узбекской делегации, принимающей участие во внеочередном заседании Совета Министров иностранных дел Организации Исламского сотрудничества, с и.о. министра иностранных дел Афганистана Амир Ханом Муттаки, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили нынешнее состояние двусторонних отношений, перспективы их развития, в частности, в сфере торгово-экономического взаимодействия.

Афганская сторона выразила искреннюю признательность Президенту Узбекистана за оказываемое содействие в восстановлении социально-экономической инфраструктуры страны, а также реализации на территории Афганистана крупных инфраструктурных проектов в транспортной и энергетической сферах.

Афганский министр с глубокой благодарностью воспринял инициативу Узбекистана о создании в Термезе транспортно-логистического хаба, нацеленного на оказание афганскому народу срочной гуманитарной помощи.

Отмечено, что данные действия братского Узбекистана еще раз символизируют историческую и духовную близость наших стран и народов.

Также подчеркнута необходимость выполнения афганской стороной взятых на себя ранее международных обещаний и обязательств в вопросе соблюдения прав женщин и национальных меньшинств Афганистана.