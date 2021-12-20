Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном значительно возрос
БАКУ /Trend/ - За последние десять месяцев товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном значительно возрос, составив 96,3 миллиона долларов, передает Trend со ссылкой на узбекский Государственный комитет по статистике.
Согласно статданным, экспорт товаров и услуг в Азербайджан в январе-октябре 2021 года увеличился на 34,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (45,3 миллиона долларов), до 61,1 миллиона долларов.
Данный показатель вырос в 16,4 раза по сравнению с показателем на начало 2021 года (3,7 миллиона долларов).
Импорт из Азербайджана в данный период увеличился на 53,8 процента по сравнению с январем-октябрем 2020 года (22,8 миллиона долларов), до 35,1 миллиона долларов.
(Автор: Натаван Рзаева)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Турция продолжит пресекать действия сил, пытающихся подорвать экономическую стабильность страны - Эрдоган
Как профессиональное жюри из разных стран оценило выступление Соны Азизовой на конкурсе "Детское Евровидение"? (ФОТО/ВИДЕО)
По приглашению АМИ Trend в Баку совместно с МИА «Казинформ» обсуждена стратегия сотрудничества в рамках проектов Turkic.World и Eastweststream.com
Космография Лейлы Азимбековой "Отличная от других" – живописные картины врача, исцеляющие душу (ФОТО)
ОИС может играть ведущую роль в урегулировании гуманитарной ситуации в Афганистане - Джейхун Байрамов
Омбудсмен Азербайджана осуществляет миссию по установлению фактов разрушения кладбищ в Физули (ФОТО)
В Париже прошел концерт, посвященный 880-летию азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви (ВИДЕО, ФОТО)
Возвращение Азербайджаном 10 армянских военнослужащих - важный шаг в решении гуманитарных вопросов - спецпредставитель ЕС
Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии продолжают работы по очистке освобожденных территорий от мин (ФОТО/ВИДЕО)
Глава МИД Азербайджана обсудил с пакистанским коллегой ситуацию в Афганистане и региональные вопросы (ФОТО)
Спецпредставитель Президента Азербайджана посетил поселок Суговушан и село Талыш Тертерского района (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Мы никогда не нарушаем никакого контракта, не нарушаем ни единого слова в нем
Премьер Азербайджана ознакомился с работами по модернизации и реконструкции НПЗ имени Г. Алиева (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: С армянской стороны были приняты важные решения о предстоящей безотлагательной деятельности
Президент Ильхам Алиев об открытии коммуникаций: В Армении действительно должны осознать эту прекрасную возможность
Президент Ильхам Алиев: Объем азербайджанского газа, поставляемого в Италию, с каждым годом будет расти