В Узбекистане кредитование промышленности за год выросло более чем на 15%

БАКУ /Trend/ - В январе - октябре 2021 года объем выделенных в сфере промышленности Узбекистана кредитов вырос на 15,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (98,3 триллиона сумов, или 8,6 миллиарда долларов) - до 113,2 триллиона сумов (10,4 миллиарда долларов), сообщает Trend со ссылкой на узбекский Центробанк.

При этом кредиты, выделенные в сфере сельского хозяйства, выросли на 29,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (27 триллионов сумов, или 2,5 миллиарда долларов) - до 35 триллионов сумов (3,2 миллиарда долларов).

В сфере строительства в январе - октябре выделенные кредиты выросли на 32,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7,1 триллиона сумов, или 659,6 миллиона долларов) - до 9,4 триллиона сумов (874,4 миллиона долларов).

Размер кредитов, выделенных в сфере торговли и услуг, вырос на 36,5 процента по сравнению с январем - октябрем прошлого года (19 триллионов сумов, или 1,7 миллиарда долларов) - до 26 триллионов сумов (2,4 миллиарда долларов).

Кредиты, выделенные в сфере транспорта и коммуникаций, выросли на 6,1 процента по сравнению с январем - октябрем 2020 года - до 28 триллионов сумов (2,5 миллиарда долларов).

Размер кредитов, выделенных в других сферах экономики Узбекистана, в январе - октябре составил 30,2 триллиона сумов (2,7 миллиарда долларов).

Официальный курс на третье декабря составляет 10 760,27 сума/1 доллар.

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)