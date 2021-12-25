Высоколиквидные активы банков Узбекистана выросли за год более чем на 60%

Узбекистан 25 декабря 2021 10:50 (UTC+04:00)
Высоколиквидные активы банков Узбекистана выросли за год более чем на 60%
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