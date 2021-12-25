Валовая добавленная стоимость в отраслях экономики Узбекистана выросла почти втрое
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В 2020 году историю Южного Кавказа и будущее этого региона вершил Ильхам Алиев - журнал "Национальная оборона"
Несение боевого дежурства на освобожденных территориях обеспечено на высоком уровне - минобороны Азербайджана (ВИДЕО)
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выставит на аукцион именные бездокументарные облигации
Председатель Ассоциации производителей и экспортеров вина Азербайджана о положительной динамике за последние 5 лет
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи совершили молитву в мечети Юхары Говхар Ага в Шуше (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев посадили дерево на территории воинской части в Гадруте (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей странице в Instagram по случаю дня рождения Президента Ильхама Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
Председатель Ассоциации производителей и экспортеров вина Азербайджана рассказал о планах на 2022 год
Президент Ильхам Алиев: После Победы, одержанной во Второй Карабахской войне, наша сила, авторитет возросли, сфера нашего влияния стала еще шире
Для детей семей шехидов и гази Карабахской войны представили концерт в честь Дня солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Наш народ сплотился во имя единой цели, единой священной идеи и добился желаемого
Президент Ильхам Алиев: 50-летие провел в Карабахе – в Агджабеди, а 60-летие провожу в Карабахе - на этот раз в Шуше
Президент Ильхам Алиев: Я хочу выразить благодарность азербайджанскому народу, как за поздравления, так и за оказываемую мне поддержку (ВИДЕО)
Перечень ввозимого в Азербайджан оборудования, освобожденного от налогообложения, может быть расширен
Президент Ильхам Алиев: Сегодня в Гадруте мы вступили в новый этап работы в области армейского строительства
Распределение освобожденных от оккупации территорий Азербайджана между двумя экономическими районами является важным фактором - Эмин Гусейнов