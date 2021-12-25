В Узбекистане освобождение от уплаты НДС на импорт мяса и масла предложено продлить

Правительство Узбекистана внесло в парламент законопроект о продлении срока освобождения от уплаты НДС на мясо, картофель и другие продовольственные товары, передает Trend со ссылкой на Kun.uz.

В Законодательной палате Олий Мажлиса состоялось очередное заседание фракции Народно-демократической партии Узбекистана.

На нем рассмотрены проекты законов «О питьевом водоснабжении и водоотведении», «О небанковских кредитных организациях и микрофинансовой деятельности», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием Закона Республики Узбекистан «О международном коммерческом арбитраже», «О внесении изменений в статью 483 Налогового кодекса Республики Узбекистан, направленных на обеспечение стабильности цен на основные продукты питания».

В частности, отмечено, что последний документ призван обеспечить население бесперебойным и гарантированным снабжением основными продуктами питания в зимне-весенний период, наполнить рынок и удовлетворить потребности населения.

Законопроект состоит из трех статей, которые предусматривают внесение изменений в статью 1 Налогового кодекса.

Предлагается продлить льготы по налогу на добавленную стоимость, взимаемого с импортируемых, производимых и реализуемых основных продуктов питания до 30 апреля 2022 года. В их числе растительное масло, семена подсолнечника и льна, соевые бобы, мясо, крупный рогатый скот, птица и продукты, полученные от их убоя, картофель, мороженая рыба.

Законопроекты одобрены депутатами.