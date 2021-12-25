В Узбекистане внешнеторговый оборот вырос более чем в 16 раз

БАКУ /TREND/ - По итогам января-ноября 2021 года объем внешнеторгового оборота в Узбекистане составил 37,9 миллиарда долларов, увеличившись в 16,4 раза по сравнению с показателем на начало года (2,3 миллиарда долларов), сообщает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

Из общего объема внешнеторгового оборота в январе-ноябре 2021 года торговый оборот со странами СНГ составил 13,9 миллиарда долларов, увеличившись в 20 раз по сравнению с показателем на начало 2021 года (694,8 миллиона долларов).

С другими странами за аналогичный период внешнеторговый оборот вырос в 14,9 раза по сравнению с началом года (1,6 миллиарда долларов) - до 24 миллиардов долларов.

В январе-октябре 2021 года объем внешнеторгового оборота в Узбекистане составил 32,6 миллиарда долларов, увеличившись на 8,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (30,1 миллиарда долларов).

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Эльдар Пашаев)

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