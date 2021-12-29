Магнус Карлсен проиграл 17-летнему узбекскому шахматисту по быстрым шахматам
БАКУ /Trend/ - Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен проиграл 17-летнему гроссмейстеру Нодирбеку Абдусатторову из Узбекистана на чемпионате мира по быстрым (15 минут на партию с добавлением 10 секунд на ход) шахматам, который прошел в Варшаве.
Как передает Trend, узбекский шахматист сенсационно победил лидировавшего после второго соревновательного дня сильнейшего шахматиста мира, причем норвежец играл белыми фигурами.
Абдусатторов стал чемпионом мира, набрав восемь очков.
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