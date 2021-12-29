Узбекский завод планирует расширить объем поставок металлургической продукции в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Ташкентский металлургический завод планирует расширить объем поставок продукции в Азербайджан. Об этом Trend сообщил начальник отдела продаж завода Ринат Габитов.

"Завод уже поставил первую пробную партию продукции в размере 41 тонны в Азербайджан", - заявил начальник отдела.

По словам Габитова, в Азербайджан был поставлен оцинкованный прокат в рулонах, широко используемый различными компаниями страны.

Как сообщил Ринат Габилов, в апреле-декабре 2021 года завод экспортировал в зарубежные страны более 15 тысяч тонн продукции, которая в основном используется в сфере строительства.

Начальник отдела также отметил, что азербайджанские компании заинтересованы в сотрудничестве с заводом.

"Более 10 азербайджанских компаний проявили интерес к нашей продукции, также у нас запланирован ряд b2b-встреч в рамках выставки узбекской продукции "Made in Uzbekistan", проводимой в Баку", - сказал Габитов.

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Эльдар Пашаев)