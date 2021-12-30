Азербайджан и Узбекистан планируют совместно производить шелковую продукцию

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Азербайджан откроют совместное предприятие по производству шелковой продукции в Барде (Азербайджан) в 2022 году. Об этом Trend сообщил представитель ассоциации "Узбекипаксаноат" Рашид Абдуллаев.

По его словам, новое предприятие в Барде будет создано по той же технологии, что и азербайджанское предприятие "Шеки Ипак", восстановлению которого содействовала узбекская ассоциация.

"Мы работаем в "Шеки Ипак" в основном с отходной продукцией, в новом предприятии в Барде будем также работать с отходной продукцией, а также производить шелковый сырец", - заявил представитель ассоциации.

Также он отметил, что техника для "Шеки Ипак" была привезена из Китая, а специалисты прибыли из Узбекистана.

Как сообщил Рашид Абдуллаев, на данный момент предприятия ассоциации производят 25 тысяч тонн продукции в год. Ассоциация включает в себя 60 комбинатов, которые работают по кластерному методу. За последние четыре года на предприятиях был проведен ряд работ по модернизации.

Абдуллаев подчеркнул, что продукция предприятий ассоциации в основном экспортируется в Китай, Индию, Иран, Индонезию, Вьетнам и Италию.

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Эльдар Пашаев)