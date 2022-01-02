В Узбекистане объем выданных физлицам кредитов вырос на четверть

БАКУ /Trend/ - По итогам января - ноября 2021 года объем кредитов, выданных физическим лицам в Узбекистане, вырос на 25,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (54 триллиона сумов, или 4,9 миллиарда долларов) - до 68,1 триллиона сумов (6,2 миллиарда долларов), сообщает Trend со ссылкой на Центробанк Узбекистана.

В том числе ипотечные кредиты составили 34,4 триллиона сумов (3,1 миллиарда долларов), микрокредиты – 9,1 триллиона сумов (847 миллионов долларов), потребительские кредиты – 13,1 триллиона сумов (1,2 миллиарда долларов).

При этом объем кредитов, выданных юридическим лицам, вырос в указанный период на 16,6 процента по сравнению с январем - ноябрем прошлого года (216,6 триллиона сумов, или 19,9 миллиарда долларов) - до 252,6 триллиона сумов (23,3 миллиарда долларов).

Официальный курс на 29 декабря составляет 10 810,22 сума/1$.

(Автор: Натаван Рзаева)

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