Голландский банк раскрыл детали инвестирования в экономику Узбекистана

Узбекистан 16 января 2022 16:45 (UTC+04:00)
Голландский банк раскрыл детали инвестирования в экономику Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Голландский банк развития предпринимательства (FMO) направляет свои инвестиции в сферы, которые оказывают наибольшее влияние на финансирование развития экономики Узбекистана.

Об этом сказала Trend пресс-секретарь банка Моника Бик.

По ее словам, для FMO эти сферы включают в себя микро-предприятия, а также малые и средние предприятия, поскольку они рассматриваются как основа экономики любой страны с точки зрения двигателя экономического роста и создания рабочих мест.

Банк способствует развитию малого и среднего бизнеса в Узбекистане посредством сотрудничества с местными финансовыми учреждениями.

"В рамках мандата FMO мы можем работать с частными предприятиями", — сказала Бик.

Она напомнила, что FMO начал сотрудничать с двумя частными узбекскими банками еще в 2012-2013 годах. Это были "Ипак Йули Банк" и "Хамкорбанк".

Недавно голландский банк подписал кредитное соглашение на 50 миллионов долларов с "Ипак Йули Банк". Средства используются банком для финансирования правомочных проектов в поддержку микро-предпринимателей, женщин, молодежи, сельскохозяйственных малых и средних предприятий, а также "зеленых" проектов.

"Это пример того, как FMO пытается совместить бизнес-потребности своих клиентов с целями, которые мы поставили перед собой как банк развития. Кроме того, мы также можем поддерживать наших клиентов целенаправленной технической помощью в таких областях, как, например, управление экологическими и социальными рисками и корпоративное управление посредством внутренней и внешней поддержки", — сказала Бик.

Пресс-секретарь банка также отметила, что пакет финансовых и нефинансовых продуктов, которые предлагает FMO, направлен на то, чтобы способствовать укреплению и повышению устойчивости узбекских банков, использующих эти продукты для поддержки своих клиентов, работающих в секторе экономики и таких сферах, как экологизация экономики и сокращение неравенства путем предоставления доступа к финансам тем, кто больше всего в них нуждается.

(Автор: Натаван Рзаева)

Twitter: @NatavanRzayeva5

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