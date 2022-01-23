Узбекистан увеличил импорт черных металлов более чем на 20%

БАКУ /Trend/ - Узбекистан в январе - ноябре 2021 года увеличил импорт черных металлов на 23,2 процента по сравнению с показателем на начало года (104,2 миллиона долларов) – до 128,5 миллиона долларов, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

По данным ведомства, в указанный период узбекский импорт изделий из черных металлов составил 91,6 миллиона долларов, что в 2,2 раза превышает показатель на начало 2021 года (40,7 миллиона долларов).

Узбекский импорт алюминия и изделий из него за 11 месяцев 2021 года вырос в 2,2 раза по сравнению с началом года (11,5 миллиона долларов) – до 26 миллионов долларов.

Узбекистан в январе - ноябре 2021 года также импортировал свинец и изделия из него на 118,6 тысячи долларов, цинк и изделия из него на 181,4 тысячи долларов, олово из изделия из него на 218,8 тысячи долларов.

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @NatavanRzayeva5