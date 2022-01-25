Названы причины перебоев в электроснабжении в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Масштабное отключение электроэнергии в Казахстане привело к перебоям в электроснабжении в ряде городов Узбекистана, передает во вторник Trend со ссылкой на министерство энергетики Узбекистана.

По данным ведомства, в результате негативного воздействия аварии на энергосистему Узбекистана, которая подключена к единственной электросети, резко изменились напряжение и частота переменного тока на 530 линиях из Казахстана.

В результате произошли отключения от электроснабжения в Фергане и Ташкенте, в Ферганской долине, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Навоийской и Кашкадарьинской областях.

В настоящее время принимаются меры по запуску каждой ТЭС в отдельности, подключению ступенчатых сетей, проходящих через соседние государственные сети.

Отметим, что ранее сообщения о сбое в электроснабжении поступали также из Казахстана и Кыргызстана. Кроме того, в связи с перебоями в электроснабжении приостановило работу метро Ташкента.