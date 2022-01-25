Из-за неработающих светофоров в Ташкенте возникли транспортные заторы
БАКУ /Trend/ - На многих перекрестках в столице Узбекистана Ташкенте из-за отключившихся светофоров временами возникают транспортные заторы, передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.
ГУВД Ташкента призвало граждан не пользоваться личным автотранспортом без особой необходимости.
Движение на дорогах Ташкента начали регулировать сотрудники дорожной полиции.
Ранее сообщалось, что масштабное отключение электроэнергии в Казахстане привело к перебоям в электроснабжении в ряде городов Узбекистана.
(Автор: Натаван Рзаева)
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