ЕБРР поддержит Узбекистан в проектах снижения выбросов парниковых газов

Узбекистан 2 февраля 2022 23:57 (UTC+04:00)
ЕБРР поддержит Узбекистан в проектах снижения выбросов парниковых газов
Президент Ильхам Алиев: Шуша была полностью освобождена 8 ноября
Президент Ильхам Алиев: Шуша была полностью освобождена 8 ноября
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Трогательный диалог Президента Ильхама Алиева с дочерью Национального героя Полада Гашимова (ВИДЕО)
Трогательный диалог Президента Ильхама Алиева с дочерью Национального героя Полада Гашимова (ВИДЕО)
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