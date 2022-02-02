Узбекско-корейское СП закупит трубы
Лента новостей
Нас настигли полицаи, готовился расстрел – Интервью с очевидцем Холокоста, проживающим в Баку (ФОТО)
Несмотря на то, что молодежь была очень взволнована, она давно ждала дня встречи с Президентом Ильхамом Алиевым - министр
На освобожденных территориях Азербайджана планируются мероприятия по восстановлению флоры и фауны - начальник Госслужбы
Президент Ильхам Алиев: Цель приверженцев Сороса - настроить молодежь против своего государства, своих предков, своей истории
Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджанское общество и власти Азербайджана однозначно стоят на страже национальных интересов
Президент Ильхам Алиев: Великий лидер Гейдар Алиев, проявив дальновидность, обратился именно к молодежи
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан уверенно смотрит вперед, решены основные задачи, стоящие перед страной (Вступительная речь главы государства)
Молодежь с гордостью служит в рядах ВС Азербайджана и достойно выполняет все поставленные задачи - начальник Генштаба (ФОТО)
Монтенегро приглашает азербайджанские компании стать участниками рынка ВИЭ – госсекретарь (Эксклюзив)
Президент Ильхам Алиев принял участие в Молодежном форуме, посвященном 25-летию Дня азербайджанской молодежи (ФОТОВИДЕО)
Монтенегро надеется в ближайшее время получить доступ к "Южному газовому коридору" – госсекретарь (Эксклюзив)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Желаю молодежи успехов на пути дальнейшего прогресса нашей страны! (ФОТО)
Equinor видит прекрасные перспективы Азербайджана как источника нефти и газа мирового класса – исполнительный вице-президент (Интервью) (ВИДЕО)