Узбекская компания наращивает поставки бобовых культур в Азербайджан

Узбекистан 5 февраля 2022 10:47 (UTC+04:00)
Узбекская компания наращивает поставки бобовых культур в Азербайджан
Россия согласилась выделить Ирану аккредитив в размере 73 млн евро на ТЭС &quot;Сирик&quot;
Россия согласилась выделить Ирану аккредитив в размере 73 млн евро на ТЭС "Сирик"
США вернули исключения из санкций против Ирана, касающиеся мирного освоения атома
США вернули исключения из санкций против Ирана, касающиеся мирного освоения атома
Товарооборот между Оманом и Ираном вырос на 73%
Товарооборот между Оманом и Ираном вырос на 73%
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Министр Анар Керимов ознакомился с учреждениями культуры в Шамкирском районе (ФОТО) Социум 11:27
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю Транспорт 11:11
Туркменистан и Великобритания обсуждают возможности сотрудничества в сфере сельского хозяйства Бизнес 10:59
Обзор основных событий ИКТ-сектора Азербайджана за неделю ИКТ 10:55
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 10:50
Узбекская компания наращивает поставки бобовых культур в Азербайджан Узбекистан 10:47
Ж/д оператор Казахстана закупит шины Тендеры 10:38
Казахстанская нефтедобывающая компания закупит транспортные средства Тендеры 10:36
Жалоба Вугара Сафарли будет рассмотрена на заседании Бакинского апелляционного суда Общество 10:33
Обнародован прогноз по росту ВВП Казахстана на 2022 г. Центральная Азия 10:05
Названа инвестиционная стоимость Ионическо-Адриатического трубопровода Энергетика 10:02
Нельзя снимать ограничения во время роста уровня инфицирования COVID-19 - азербайджанский врач Общество 09:59
Минобороны Азербайджана обратилось к родным и близким военнослужащих Общество 09:19
АЖД получат локомотивное оборудование производства российского завода Транспорт 09:15
Монтенегро надеется в ближайшее время получить доступ к "Южному газовому коридору" – госсекретарь (Эксклюзив) Энергетика 09:06
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,7 Другие страны 08:53
Южный газовый коридор превратит Болгарию в часть инфраструктуры для газоснабжения из альтернативных источников – министр (Интервью) Энергетика 08:33
Найден способ спасти планету с помощью микробов В мире 08:31
США намерены частично снять пошлины на импорт стали из Японии США 08:05
Продукция судостроения Турции поставляется в 69 стран мира Турция 07:50
Россия согласилась выделить Ирану аккредитив в размере 73 млн евро на ТЭС "Сирик" Иран 07:43
Свыше пяти тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки Казахстан 07:21
Население Турции превысило 84,6 млн Турция 06:47
Британец выиграл почти £110 млн в лотерею EuroMillions В мире 06:32
Скорость интернета в Турции за год увеличилась на 65% Турция 06:13
Карабахский конфликт был урегулирован в короткие сроки - Ибрагим Калын Политика 05:48
США вернули исключения из санкций против Ирана, касающиеся мирного освоения атома США 05:41
Rockstar Games объявила о разработке GTA 6 В мире 05:08
Соглашения с Турцией - свидетельство уверенного развития Украины - Киев Турция 04:37
Европа захотела отказаться от химикатов В мире 04:03
В США зафиксировано более 900 тыс. смертей из-за ковида США 03:21
"Манчестер Юнайтед" не сумел выйти в 1/8 финала Кубка Англии по футболу Спорт 02:46
Назван способ определить наличие проблем с печенью по цвету ладоней В мире 02:14
Великобритания вдвое увеличит численность своих военнослужащих в Эстонии Европа 01:40
Первая группа военных США прибудет в Польшу 5 февраля США 01:03
Бельгия прошла пики заражений COVID-19 и госпитализаций Европа 00:50
Пашинян может посетить Турцию в марте - Фуат Октай Турция 00:33
В Австрии пять человек погибли при сходе лавины Другие страны 4 февраля 23:42
Посольство США передало Минобороны и МВД Грузии оснащение на 1,2 миллиона долларов Грузия 4 февраля 23:36
В Азербайджане разрабатывается план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда Общество 4 февраля 23:12
Турция готова организовать встречу Путина и Зеленского - Эрдоган Турция 4 февраля 23:06
Культурная жизнь Гянджи - ряд объектов культуры сдан в эксплуатацию после ремонта (ФОТО) Культура 4 февраля 22:58
Туркменистан начaл год с роста во многих отраслях экономики Бизнес 4 февраля 22:54
Генсек ООН встретится 5 февраля в Пекине с руководством КНР В мире 4 февраля 22:53
Грузинская нефтегазовая корпорация заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном (Эксклюзив) Энергетика 4 февраля 22:50
Молодые звезды классической музыки отметили свой праздник в Баку (ФОТО) Культура 4 февраля 22:09
Detaşe - в Баку состоялась премьера вальса немецкого композитора (ФОТО) Культура 4 февраля 22:03
В Азербайджане объявлены результаты экзамена по приему на дипслужбу в МИД Общество 4 февраля 21:58
ЕС выделил Азербайджану 2 млрд евро (ФОТО) Политика 4 февраля 21:56
Турция готова сотрудничать с Азербайджаном для максимального использования потенциала TANAP - министр Турция 4 февраля 21:44
Компания Masdar работает над проектами в Карабахе (Эксклюзив) Энергетика 4 февраля 21:36
Транспорт и коммуникации являются важным направлением сотрудничества между Азербайджаном и ЕС - министр Политика 4 февраля 21:26
MEDIA отреагировало на материал, распространенный Платформой по содействию защите журналистики и безопасности журналистов Политика 4 февраля 21:16
Достигнута договоренность об отправке миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению Политика 4 февраля 21:11
Товарооборот между Оманом и Ираном вырос на 73% Иран 4 февраля 21:04
Азербайджан готов начать процесс делимитации и демаркации с Арменией без предварительных условий - министр Политика 4 февраля 20:08
Состоялась встреча в видеоформате с участием Президента Ильхама Алиева, Президента Франции, президента Совета Европейского Союза и премьер-министра Армении (ФОТО/ВИДЕО) Политика 4 февраля 19:40
ЕС готов внести вклад в установление мира на Южном Кавказе - еврокомиссар Политика 4 февраля 19:40
ЕС привержен партнерству с Азербайджаном в энергетической сфере - еврокомиссар Политика 4 февраля 19:28
Финансирование проектов ЕС в Азербайджане в рамках "Восточного партнерства" продолжается - министр Политика 4 февраля 19:24
Колебания цен подчеркнули стратегическую важность таких инфраструктур, как Южный газовый коридор - замминистра Италии Энергетика 4 февраля 19:18
Туркменская биржа выставила на торги хлористый калий Бизнес 4 февраля 19:11
Болгария заинтересована в возможных дополнительных поставках газа из Азербайджана – министр Энергетика 4 февраля 19:10
Азербайджан уделяет особое внимание равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству с ЕС - глава МИД Политика 4 февраля 19:10
Новое всеобъемлющее соглашение между ЕС и Азербайджаном может быть подписано в этом году - министр Политика 4 февраля 18:59
Президент Ильхам Алиев: В скором времени нам понадобятся дополнительные объемы газа для газификации наших территорий, освобожденных от оккупации Политика 4 февраля 18:57
По Трансадриатическому трубопроводу на европейский рынок транспортировано около 10 миллиардов кубометров газа - Кадри Симсон Экономика 4 февраля 18:51
Президент Ильхам Алиев: Албания также будет получать азербайджанский газ, как только завершит свою газораспределительную сеть Политика 4 февраля 18:46
Президент Ильхам Алиев: Подтвержденные запасы газа в Азербайджане известны: 2,6 триллиона кубометров, уверен, что будет больше Политика 4 февраля 18:45
Президент Ильхам Алиев: ВР проявляет большой интерес к работе на освобожденных от оккупации территориях, в частности, в Джебраильском районе Политика 4 февраля 18:39
Президент Ильхам Алиев: На первом этапе на «Абшероне» будет добываться 1,5 миллиарда кубометров газа Политика 4 февраля 18:37
Президент Ильхам Алиев: Южный газовый коридор завершился, но наша работа продолжается Политика 4 февраля 18:33
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан уже много лет как доказал, что является надежным источником энергии Политика 4 февраля 18:31
Президент Ильхам Алиев: Наша стратегия «зеленой энергии» в настоящее время находится в завершающей стадии не только оценки, но и планирования Политика 4 февраля 18:27
Президент Ильхам Алиев: Скоро мы отметим открытие в бакинском поселке Гобу новой электростанции мощностью почти 400 мегаватт Политика 4 февраля 18:22
Президент Ильхам Алиев: На новых рынках есть потребность в азербайджанском газе Политика 4 февраля 18:19
Президент Ильхам Алиев: Наша энергетическая политика всегда была очень открытой, прозрачной, рассчитанной на бизнес и результаты (Полная речь главы государства) Политика 4 февраля 18:18
Президент Ильхам Алиев: В прошлом году Азербайджан экспортировал 19 миллиардов кубометров природного газа Политика 4 февраля 18:11
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был надежным поставщиком энергетических ресурсов на международные рынки Политика 4 февраля 18:10
Балканские страны заинтересованы в продлении маршрута поставок азербайджанского газа в этот регион – Парвиз Шахбазов Энергетика 4 февраля 18:03
В ОАЭ открылось посольство Ватикана Арабские страны 4 февраля 17:57
Южный газовый коридор – очень важная альтернатива для Албании – замминистра Энергетика 4 февраля 17:57
ОАО "Азерсу" объявило тендер Тендеры 4 февраля 17:56
Швейцарская компания Swissport, обслуживающая аэропорты, подверглась кибератаке Европа 4 февраля 17:53
В Татарстане открылся Туркменский торговый дом Бизнес 4 февраля 17:46
Азербайджанский газ является самым актуальным и реальным источником для диверсификации - Петер Сиярто Энергетика 4 февраля 17:40
В Туркменистане обнародована закупочная цена на семена хлопчатника Бизнес 4 февраля 17:39
Туркменский госконцерн закупит материально-технические ресурсы Тендеры 4 февраля 17:36
Северная Македония скоро приступит к реализации проекта по присоединению к "Южному газовому коридору" – министр Энергетика 4 февраля 17:31
В азербайджанской армии проводятся занятия нового учебного периода (ВИДЕО) Политика 4 февраля 17:27
ООН не может воспользоваться $135 млн после запрета иностранной валюты в Афганистане Другие страны 4 февраля 17:26
"Южный газовый коридор" важен для развития газового рынка - Амос Хохштайн Энергетика 4 февраля 17:22
Азербайджан обладает значительным потенциалом для развития возобновляемых источников энергии - еврокомиссар Экономика 4 февраля 17:21
Азербайджан готов сотрудничать со странами, желающими приобрести дополнительные объемы газа – министр Энергетика 4 февраля 17:16
Аждар Ол полностью возместил ущерб по возбужденному против него уголовному делу - суд Общество 4 февраля 17:15
С формированием сильной и патриотичной молодежи Президент Ильхам Алиев заложил прочные основы для будущего Азербайджана - глава Фонда молодежи (Видео) Политика 4 февраля 17:13
Феерия веселья, захватывающий бал-маскарад, венский вальс и любовные приключения в Баку Культура 4 февраля 17:10
По "Южному газовому коридору" транспортировано более 18,5 млрд кубометров газа – Парвиз Шахбазов Энергетика 4 февраля 17:09
SOFAZ обнародовал доходы от газа и конденсата с месторождения "Шах Дениз" Энергетика 4 февраля 17:01
Общая сумма выданных бизнесу кредитов Банком АВВ в прошлом году составила около 800 миллионов манатов Экономика 4 февраля 16:54
Все новости