Узбекская компания наращивает поставки бобовых культур в Азербайджан
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Монтенегро надеется в ближайшее время получить доступ к "Южному газовому коридору" – госсекретарь (Эксклюзив)
Южный газовый коридор превратит Болгарию в часть инфраструктуры для газоснабжения из альтернативных источников – министр (Интервью)
Грузинская нефтегазовая корпорация заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном (Эксклюзив)
Турция готова сотрудничать с Азербайджаном для максимального использования потенциала TANAP - министр
Транспорт и коммуникации являются важным направлением сотрудничества между Азербайджаном и ЕС - министр
MEDIA отреагировало на материал, распространенный Платформой по содействию защите журналистики и безопасности журналистов
Азербайджан готов начать процесс делимитации и демаркации с Арменией без предварительных условий - министр
Состоялась встреча в видеоформате с участием Президента Ильхама Алиева, Президента Франции, президента Совета Европейского Союза и премьер-министра Армении (ФОТО/ВИДЕО)
Колебания цен подчеркнули стратегическую важность таких инфраструктур, как Южный газовый коридор - замминистра Италии
Президент Ильхам Алиев: В скором времени нам понадобятся дополнительные объемы газа для газификации наших территорий, освобожденных от оккупации
По Трансадриатическому трубопроводу на европейский рынок транспортировано около 10 миллиардов кубометров газа - Кадри Симсон
Президент Ильхам Алиев: Албания также будет получать азербайджанский газ, как только завершит свою газораспределительную сеть
Президент Ильхам Алиев: Подтвержденные запасы газа в Азербайджане известны: 2,6 триллиона кубометров, уверен, что будет больше
Президент Ильхам Алиев: ВР проявляет большой интерес к работе на освобожденных от оккупации территориях, в частности, в Джебраильском районе
Президент Ильхам Алиев: На первом этапе на «Абшероне» будет добываться 1,5 миллиарда кубометров газа
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан уже много лет как доказал, что является надежным источником энергии
Президент Ильхам Алиев: Наша стратегия «зеленой энергии» в настоящее время находится в завершающей стадии не только оценки, но и планирования
Президент Ильхам Алиев: Скоро мы отметим открытие в бакинском поселке Гобу новой электростанции мощностью почти 400 мегаватт
Президент Ильхам Алиев: Наша энергетическая политика всегда была очень открытой, прозрачной, рассчитанной на бизнес и результаты (Полная речь главы государства)
Президент Ильхам Алиев: В прошлом году Азербайджан экспортировал 19 миллиардов кубометров природного газа
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был надежным поставщиком энергетических ресурсов на международные рынки
Балканские страны заинтересованы в продлении маршрута поставок азербайджанского газа в этот регион – Парвиз Шахбазов
Азербайджанский газ является самым актуальным и реальным источником для диверсификации - Петер Сиярто
Северная Македония скоро приступит к реализации проекта по присоединению к "Южному газовому коридору" – министр
Азербайджан обладает значительным потенциалом для развития возобновляемых источников энергии - еврокомиссар
Азербайджан готов сотрудничать со странами, желающими приобрести дополнительные объемы газа – министр
С формированием сильной и патриотичной молодежи Президент Ильхам Алиев заложил прочные основы для будущего Азербайджана - глава Фонда молодежи (Видео)