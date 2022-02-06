Лидеры Узбекистана и Китая выступили за дальнейшее укрепление отношений

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Пекине встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, передает Trend со ссылкой на "Kun.uz".

Как сообщили в пресс-службе главы государства, официальная встреча лидеров двух стран состоялась в столичном доме всекитайского собрания народных представителей. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего укрепления узбекско-китайских отношений дружбы и всестороннего стратегического партнерства, расширения многопланового сотрудничества между странами.

«В ходе встречи была отмечена важность полномасштабной реализации пятилетней программы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, подписанной в рамках настоящего визита. Особое внимание уделено принятию совместных мер по достижению сбалансированного товарооборота, возобновлению плодотворных межрегиональных обменов и развитию эффективных транспортных коридоров», – говорится в сообщении.

Достигнута договоренность о реализации совместных мероприятий по изучению и внедрению китайского опыта в борьбе с бедностью и противодействии коррупции. Отмечены широкие возможности для расширения программы сотрудничества в области здравоохранения, традиционной медицины, туризма, образования, культуры и искусства.

Согласовано проведение очередных заседаний совместного межправительственного комитета и профильных подкомитетов с целью продвижения важных экономических и гуманитарных проектов. Были также рассмотрены вопросы международной и региональной повестки, в том числе содействия скорейшему установлению мира и экономическому восстановлению Афганистана.