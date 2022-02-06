Еврокомиссия поддержит переход к "зеленой" экономике в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Еврокомиссия планирует выделить около 35 миллионов евро на поддержку сельскохозяйственных реформ, перехода к "зеленой" экономике и систематизацию законодательства в Узбекистане в 2022 году.

Об этом сообщил Trend представитель пресс-службы представительства ЕС в Узбекистане.

Было отмечено, что средства будут выделены в рамках Многолетней индикативной программы (МИП) на 2021-2027 годы.

По словам представителя пресс-службы, ЕС выделил Узбекистану 76 миллионов евро на период 2021-2024 годов в рамках МИП. Дополнительные средства предназначены для поддержки в сфере прав человека (предварительные ассигнования составляют 3,6 млн евро на 2021–2024 годы) и для организаций гражданского общества (3,4 млн евро на 2021–2024 годы).

У МИП на 2021-2027 годы три основных приоритета: эффективное управление и цифровая трансформация; инклюзивный, цифровой и "зеленый" рост; развитие экологически чистого агропродовольственного сектора.

Приоритеты программы будут сосредоточены на бюджетной поддержке реформы сельского хозяйства и передаче ноу-хау посредством технической поддержки или партнерских проектов с государствами-членами ЕС.

(Автор: Натаван Рзаева)

Twitter: @NatavanRzayeva5