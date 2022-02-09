В Узбекистане принято постановление о мерах по дальнейшему развитию животноводства

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана подписал постановление о мерах по дальнейшему развитию животноводства и укреплению кормовой базы, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

Документ принят в целях дальнейшего развития отраслей животноводства, финансовой поддержки животноводческих хозяйств, дальнейшего увеличения кормовой базы, а также организации выращивания скота населением на своем подворье на основе совместной деятельности с крупными животноводческими хозяйствами и переработчиками животноводческой продукции.

Так, устанавливается порядок, в соответствии с которым хозяйствующим субъектам, наладившим производство и переработку мясо-молочной продукции путем кооперации, предоставляются:

- за счет государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности компенсация на часть, превышающую основную ставку Центрального банка Узбекистана, но не более 8 процентной ставки кредитов в размере до 20 миллиардов сумов (1,8 миллиона долларов), выделяемых коммерческими банками на реализацию проектов по животноводству, в том числе строительству животноводческих комплексов, закупке крупного и мелкого рогатого племенного скота, производству и переработке животноводческой продукции, а также поручительство в размере 50 процентов данной кредитной суммы;

- кредитные средства международных финансовых институтов, привлекаемые в направлении животноводства, сроком на 10 лет, включая льготный период 3 года.

С 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года животноводческим хозяйствам – плательщикам налога на добавленную стоимость устанавливается размер субсидии за каждый килограмм живого веса крупного и мелкого рогатого скота, выращенного в собственных хозяйствах, повышается с 2,000 сумов (0,18 доллара) до 4 000 сумов (0,37 доллара), а также за каждый литр молока – с 200 сумов (0,018 доллара) до 400 сумов (0,037 доллара). При этом льгота по временному освобождению субсидии от налога на добавленную стоимость выплачивается также за действующий период.

Часть, превышающая 10 процентных пунктов кредитных и лизинговых процентных затрат на сельскохозяйственную технику, закупленную животноводческими хозяйствами на основе кредитных и лизинговых условий, покрывается за счет республиканского бюджета Фондом государственной поддержки сельского хозяйства при Министерстве финансов.

Животноводческим хозяйствам, внедрившим технологии дождевого и капельного орошения на земельных площадях кормовых культур, за их каждый гектар выделяется в установленном порядке субсидия за счет государственного бюджета в размере 8 миллионов сумов (736,928 долларов).