Узбекистан реализует проект по трансформации электроэнергетического сектора

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане принято постановление президента «О мерах по реализации проекта «Трансформация электроэнергетического сектора и устойчивая передача электроэнергии» с участием Всемирного банка, а также по развитию и повышению эффективности системы магистральных электрических сетей республики», передает Trend со сслыкой на norma.uz.

Документ принят в целях развития системы магистральных электрических сетей, повышения ее надежности и безопасности, предотвращения аварий, а также устойчивого обеспечения электрической энергией отраслей экономики и населения.

Постановлением утверждены основные технико-экономические показатели следующих инвестиционных проектов:

- Внедрение программно-аппаратного комплекса диспетчерского управления и сбора данных (SCADA);

- Модернизация и реконструкция подстанций магистральных электрических сетей с участием Всемирного банка;

Также утвержден перечень кредитов международных финансовых институтов, привлеченных для финансирования инвестиционных проектов АО «Национальные электрические сети Узбекистана» и по которым ожидается экономия средств.

Советом директоров Всемирного банка 25 июня 2021 года согласовано финансирование инвестиционных проектов за счет:

-льготного кредита в размере 330 миллионов долларов и кредита, не предусматривающего льготы, в размере 50 миллионов долларов;

- льготного кредита в размере 43 миллионов долларов и грантовых средств в размере 4 миллионов долларов Зеленого климатического фонда.