АБР поддержит программу развития финансового рынка Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Совет директоров Азиатского банка развития принял решение о предоставлении Узбекистану кредита в размере 100 миллионов долларов сроком на 25 лет с пятилетней отсрочкой платежа в рамках «Программы развития финансового рынка», передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Средства АБР будут использованы для финансирования расходов бюджета Узбекистана. Минфин страны – исполнительный орган, отвечающий за координацию и контроль над реализацией проекта, а также целевое и эффективное использование средств АБР. С целью частичного хеджирования валютных рисков предусмотрено проведение в сотрудничестве с международными финансовыми контрагентами первой тестовой своп-операции сроком на 3 года из части средств АБР в размере 20 миллионов долларов.

Расходы, связанные с возвратом средств АБР и процентными платежами, а также процентные платежи в рамках первой тестовой своп-операции, будут производиться за счет средств государственного бюджета Узбекистана. При этом доход, полученный по генеральному соглашению с Международной ассоциацией свопов и деривативов, отражается как доход государственного бюджета.

Центральному банку рекомендовано выступить финансовым агентом при реализации проекта и сделок с Международной ассоциацией свопов и деривативов.

Утвержден прогнозный график погашения задолженности и процентных платежей, выделяемых Азиатским банком развития в рамках «Программы развития финансового рынка».