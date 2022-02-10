Узбекистан и Казахстан создали совет межпарламентского сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Казахстан подписали соглашение о создании Совета межпарламентского сотрудничества, передает Trend со сслыкой на kun.uz.

9 февраля 2022 года парламентская делегация во главе со Спикером Законодательной палаты Парламента Узбекистана Нуриддинжоном Исмоиловым встретилась с председателем Парламента Казахстана с Ерланом Кошановым.

В ходе встречи Ерлан Кошанов подчеркнул, что совет позволит дать новый импульс взаимодействию между парламентами соседствующих стран, в том числе и на законодательном уровне.

Он отметил, что за 30 лет дипломатических отношений между республиками заложена прочная основа для развития сотрудничества во всех сферах. В свою очередь спикер законодательной палаты Узбекистана Нурдинжон Исмоилов выразил благодарность за высокую оценку его вклада в развитие и укрепление казахстанско-узбекских интеграционных связей.

«Создание Совета межпарламентского сотрудничества повысит эффективность межпарламентского взаимодействия в реализации всех договоренностей: в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Уверен, что этот визит спикера законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана будет способствовать дальнейшему укреплению и развитию стратегического партнерства между нашими братскими странами», - сказал Кошанов.