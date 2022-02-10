БАКУ /Trend/ - В Ташкент планируют вернуть трамвайное движение, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Об этом сообщил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе рабочего визита в Самаркандскую область.

«Мы хотим вернуть трамваи в Ташкент. По этому вопросу поступает очень много писем и обращений от граждан», - сказал Президент.

Отметим, что в августе 2016 года было принято решение о демонтаже трамвайный линий. В 2017 году трамвайное движение было налажено в Самарканде.