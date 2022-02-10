В Ташкент планируют вернуть трамвайное движение
БАКУ /Trend/ - В Ташкент планируют вернуть трамвайное движение, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.
Об этом сообщил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе рабочего визита в Самаркандскую область.
«Мы хотим вернуть трамваи в Ташкент. По этому вопросу поступает очень много писем и обращений от граждан», - сказал Президент.
Отметим, что в августе 2016 года было принято решение о демонтаже трамвайный линий. В 2017 году трамвайное движение было налажено в Самарканде.
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