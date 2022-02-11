В Узбекистане ускорят реформирование госучреждений

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане ускорят реформирование государственных учреждений, передает Trend со ссылкой на Узбекское агентство по управлению государственными активами.

В связи с этим принято постановление президента Узбекистана “О мерах по ускорению реформирования государственных учреждений”.

Согласно постановлению:

государственные учреждения, осуществляющие деятельность в отраслях с развитой конкуренцией, где функционируют 5 и более субъектов частного предпринимательства на одном товарном рынке, подлежат упразднению или реализации частному сектору с преобразованием в хозяйственные общества;

государственные учреждения в обязательном порядке должны иметь казначейские лицевые счета на Едином казначейском счете.

В срок до 1 апреля 2022 года:

Внедряется практика опубликования на Портале открытых данных сведений о вышестоящих организациях, объектах недвижимого имущества, объекта незавершенного строительства и автотранспортных средствах, состав запланированных и произведенных расходов учреждений и иных сведений (за исключением информации ограниченного распостранения или содержащей коммерческую тайну) с созданием возможности ознакомления в формате, удобном для пользователей.

в решении о создании в уставе (положении) государственного учреждения указывается его организационно-правовая форма - "государственное учреждение";

акции и доли в уставном фонде (уставном капитале) хозяйственных обществ, принадлежащие государственным органам, органам государственной власти на местах, государственным унитарным предприятиям, государственным учреждениям, Центральному банку, а также Фонду реконструкции и развития, являются государственными долями;

доли и акции в уставном фонде (уставном капитале) хозяйственных обществ, принадлежащие хозяйственным обществам с государственным участием, не являются государственными долями.

В срок до 1 сентября 2022 года:

принимаются меры по приватизации или упразднению в установленном порядке государственных учреждений, осуществляющих деятельность в отраслях с развитой конкуренцией, где функционируют пять и более субъектов частного предпринимательства на одном товарном рынке, а также принадлежащих им непрофильных активов.

Согласно Постановлению, в период с 1 марта 2022 года по 1 августа 2023 года в порядке эсперимента будет проводится внешняя аудиторская проверка, в том числе на предмет изучения наличия имущества, текущего состояния и последствий исполнения обязательств, государственных учреждений, поступления от реализации продукции (работ, услуг) которых превышают стотысячекратный размер базовой расчётной величины.