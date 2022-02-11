АБИИ готов к наращиванию инвестиционного портфеля в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел переговоры с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем, передает Trend со ссылкой на узбекское Министерство инвестиций и внешней торговли.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы углубления двустороннего сотрудничества в области реализации структурных реформ, продвижения реализуемых проектов и дальнейшего наращивания инвестиционного партнерства.

Было подчеркнуто, что АБИИ, сотрудничество с которым началось в 2016 году, за короткое время стал стратегическим партнером Узбекистана в реализации масштабных проектов, направленных на стимулирование социально-экономического и инфраструктурного развития.

В настоящее время портфель реализуемых проектов включает в себя 9 проектов на сумму 932,7 миллиона долларов и охватывает такие направления как модернизация инфраструктуры, поддержка малого и среднего бизнеса и экспортеров, здравоохранение и улучшение условий жизни населения в сельской местности.

Руководством Банка была выражена готовность к активизации усилий Банка в продвижении проектов, находящихся на стадии имплементации и ускорению процессов рассмотрения новых проектов, одобрение которых ожидается в текущем году.

Также стороны обменялись предложениями о дальнейшем расширении сотрудничества. В качестве перспективных направлений были обозначены энергетика, строительство и реконструкция автомобильных дорог, электрификация железных дорог, модернизация и расширение сетей водоснабжения и канализации, а также комплексное развитие городской инфраструктуры.

Достигнута договоренность о совместной работе над созданием Партнерской программы на 2023-2025 годы, которая будет включать в себя приоритетные направления дальнейшего сотрудничества Узбекистана с АБИИ, конкретные проекты и сроки их реализации.

Также были затронуты вопросы, связанные с проведением масштабных международных мероприятий с участием руководства АБИИ, в том числе Ташкентского международного инвестиционного форума в марте текущего года и Ежегодного заседания Совета управляющих АБИИ в городе Самарканд в 2024 году. Руководством Банка была выражена приверженность тесному сотрудничеству по организации и продвижению данных мероприятий.

По итогам переговоров участники наметили дальнейшие шаги в рамках двустороннего взаимодействия и определили для себя первоочередные задачи для реализации в кратко- и среднесрочной перспективах.