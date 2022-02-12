Латвийская компания профинансирует реализацию стартапов в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Технологический парк программных продуктов и информационных технологий (IT Park) и латвийская компания Shipleаrt подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий привлечение финансирования для реализации стартапов в Узбекистане, передает Trend со ссылкой на Министерство развития информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

Меморандум подписан в Ташкенте по итогам узбекско-латвийского бизнес-форума. Одна из целей документа – взаимное продвижение рынка IT и аутсорсинга бизнес-процессов в европейских странах и Узбекистане.

Следует отметить, что в последние годы IT Park наращивает экспорт услуг в другие страны. Так, экспорт IT-продукции и услуг вырос втрое по сравнению с 2020 годом и составил 40 миллионов долларов. В 2022 году намечено увеличить этот показатель вдвое, а к 2028 году – довести его до одного миллиарда долларов.