Узбекистан и Казахстан обсудили перспективные направления сотрудничества в сфере транспорта

БАКУ /Trend/ - Недавно состоялось заседание узбекско – казахстанской рабочей группы по вопросам транспорта, передает Trend со ссылкой на Министерство Транспорта Узбекистана.

На состоявшихся под руководством заместителя министра транспорта Узбекистана А.Муминовым и заместителем министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Б.Камалиевым переговорах были обсуждены перспективные направления сотрудничества, а также вопросы, связанные с улучшением условий перевозок грузов.

На встрече стороны подтвердили важность смягчения эпидемиологических требований и ускорения процессов возобновления пассажирских перевозок наземным транспортом.

Также рабочей группой были рассмотрены инфраструктурные проекты в сфере автомобильного и железнодорожного транспорта: высокоскоростная железная дорога Туркестан – Чимкент – Ташкент и транспортный коридор “Учкудук – Кызылорда”.

Кроме того, обсужден вопрос внедрения новых маршрутов (воздушных трасс) в обслуживании воздушного движения по воздушным территориям Республики Узбекистан и Республики Казахстан.

Внедрением этих новых маршрутов будет достигнуто значительное сокращение времени полетов воздушных судов, что, в свою очередь, положительно скажется на глобальной экологической ситуации, экономичности топлива и привлечет дополнительных пользователей в регион.

По итогам встречи был подписан соответствующий протокол по достигнутым договоренностям.