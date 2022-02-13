IFC поддержит Узбекистан в приватизации одного из ведущих химпредприятий

БАКУ /Trend/ - Международная финансовая корпорация (IFC) подписала соглашение об оказании содействия правительству Узбекистана в приватизации АО "Ферганаазот", передает Trend со ссылкой на корпорацию.

В соответствии с соглашением с Агентством по управлению государственными активами Узбекистана IFC будет привлечена в качестве стратегического советника к процессу приватизации одного из ведущих предприятий химической промышленности и производства удобрений АО "Ферганаазот".

Международная консалтинговая компания "Deloitte TCF LLP" является ведущим консультантом по данной сделке.

В соответствии с указом Президента Узбекистана, подписанным в феврале прошлого года, Агентство намерено продать 99-процентную государственную долю в компании на конкурсной основе. Цель - привлечь опытного стратегического инвестора для развития предприятия и внедрения лучших отраслевых практик и новых технологий.

"Для повышения конкурентоспособности химической отрасли Узбекистана крайне важно привлечение квалифицированных стратегических частных инвесторов. Приватизация АО "Ферганаазот" станет одним из важных шагов, предпринятых правительством Узбекистана в этом направлении", — сказал Акмалхон Ортиков, директор Агентства по управлению государственными активами Узбекистана.

В то время как химическая промышленность и производство удобрений в Узбекистане имеют огромный потенциал для роста, для их трансформации в современной отрасли необходимы дальнейшие реформы и инвестиции частного сектора.

"Химический сектор является одним из основных секторов, в котором Узбекистан обладает уникальными ресурсными преимуществами. Благодаря прогрессивным реформам, инвестициям и современным навыкам и технологиям, химическая промышленность может сыграть роль катализатора в экономическом развитии страны, - сказала Вибке Шлёмер, директор IFC по Турции и Центральной Азии. - Мы рады поддержать правительство Узбекистана в модернизации сектора и привлечении международных компаний для инвестирования и внедрения новейших решений и передового опыта, необходимых для создания устойчивой химической промышленности в стране".

(Автор: Натаван Рзаева)

Twitter: @NatavanRzayeva5