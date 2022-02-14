Узбекистан намерен расширить сотрудничество с ЕБРР

БАКУ/ Trend/ - Заместитель Премьер–министра - Министр экономического развития и сокращения бедности Узбекистана Джамшид Кучкаров провел встречу с управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития по Центральной Азии госпажой Жужанной Харгитай.

Об этом сообщает Trend cо ссылкой на Министерство Экономического Развития и Сокращения Бедности Узбекистана.

В ходе встречи стороны обсудили текущие и перспективные проекты, направленные на обеспечение занятости и повышение доходов населения, а также обеспечение “зеленого роста”в экономике, в частности, использование зеленых источников энергии на крупных предприятиях, производство электромобилей, развитие горнодобывающей отрасли на основе зарубежного опыта, налаживание добычи новой продукции, улучшение сферы транспортировки газовых продуктов, снижение выбросов метана, также обсуждены вопросы приватизации и трансформации государственных активов путем совершенствования механизмов финансирования в частном секторе.

Также в ходе встречи стороны обменялись мнениями по осуществляемым в Узбекистане реформам, в частности, по развитию малого и среднего предпринимательства путем формирования у населения необходимых навыков, социальной поддержке, эффективному использованию приусадебных земель и теплиц, поддержке дехканской деятельности, новым порядкам выделения сельскохозяйственных земель на основе аренды.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества.