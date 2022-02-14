Рассмотрены актуальные задачи по расширению сотрудничества Узбекистана с КНР

БАКУ /Trend/ - Заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков в формате видеоконференции провел совещание по вопросам расширения многопланового сотрудничества с Китайской Народной Республикой (КНР).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство Инвестиций и Внешней Торговли Узбекистана.

В ходе совещания были рассмотрены актуальные задачи по дальнейшему укреплению торгово-экономического, инвестиционного и промышленного сотрудничества, активизации межрегионального диалога и обмена инновационным опытом между Узбекистаном и КНР.

Обсуждены меры по качественному и своевременному выполнению двусторонних договоренностей, достигнутых в ходе визита Президента Республики Узбекистан в КНР в феврале текущего года.

Перед руководителями министерств и ведомств была поставлена задача выработать новые предложения по задействованию промышленного и инновационного потенциала КНР в развитии национальной экономики. В ближайшее время будут разработаны адресные «Дорожные карты» по углублению инвестиционного сотрудничества и развитию промышленной кооперации, в том числе путем внедрения передовых китайских промышленных технологий и инновационных разработок в разрезе отраслей.

Также поручено провести работу по привлечению ведущих китайских компаний и производственных холдингов к участию в работе Ташкентского международного инвестиционного форума с целью обсуждения потенциала приоритетных для экономики Узбекистана отраслей в части налаживания промышленной кооперации с китайскими производителями.

Отдельное внимание было уделено дальнейшим шагам по наращиванию объемов взаимной торговли. Поручено провести анализ структуры импорта КНР и выработать предложения по увеличению объемов поставок востребованной на китайском рынке качественной и конкурентоспособной продукции отечественного производства. Руководству Агентства по техническому регулированию было поручено разработать отдельную «Дорожную карту» по расширению экспорта в КНР путем гармонизации стандартов технического регулирования и устранения имеющихся торговых барьеров. Также поручено уделить внимание развитию торговли с КНР посредством создания специальных торговых онлайн-платформ для осуществления розничной торговли.

Также отмечалась важность активизации сотрудничества в транспортно-логистической сфере. Руководителям профильных министерств и ведомств даны указания организовать двусторонние рабочие группы с коллегами из КНР с целью выявления и решения проблем, связанных с грузоперевозками между двумя странами, а также обеспечению беспрепятственной доставки поставляемых товаров.

Отдельные поручения были даны в области углубления межрегионального сотрудничества: руководители регионов путем прямых переговоров с китайскими контрпартнерами в оперативном порядке составят адресные «Дорожные карты» по инвестиционному, промышленному, торговому, инновационному и культурно-гуманитарному сотрудничеству с экономически развитыми провинциями и крупными городами КНР.

Не меньшее внимание было уделено налаживанию взаимодействия в сфере инноваций – перед руководством Агентства стратегического развития и Агентства по привлечению иностранных инвестиций была поставлена задача выработать план действий по привлечению передового китайского опыта и реализации инновационных проектов в сферах IT-сектора, здравоохранения, образования, сельского хозяйства и других направлениях.