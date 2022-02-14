Узбекский завод подписал конктракт с немецкой компанией

БАКУ /Trend/ - 13 февраля 2022 года в рамках Недели энергетики Узбекистана на Всемирной выставке «Экспо-2020» (Дубай, ОАЭ) завод Uzbekistan GTL подписал контракт с одной из самых авторитетных поставщиков интеллектуальных решений в области безопасности для промышленности, немецкой компанией HIMA, передает Trend со ссылкой на пресс-службу завода.

В целях обеспечения непрерывного производственного цикла, стабильной технологической и промышленной безопасности на заводе GTL в Узбекистане будут внедрены новейшие систем автоматизации и безопасности завода. Hima Middle East ZFE обеспечит установку на заводе Uzbekistan GTL интеллектуальные системы автоматизации в области цифровой безопасности такие как «Hima Smart Safety Management» и «Safety Lifecycle Services».

Кроме того, в рамках подписанных контрактов предусматривается оказание сервисной и технической поддержки, а также организация специализированного обучения для специалистов завода GTL.

HIMA является ведущим в мире независимым поставщиком решений по автоматизации, связанных с безопасностью, для технологической и железнодорожной промышленности, чтобы защитить людей, окружающую среду и капитальные активы. Основанная в 1908 году со штаб-квартирой в Германии, компания насчитывает около 800 сотрудников и работает более чем в 50 точках по всему миру.