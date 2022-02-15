В Узбекистане машиностроение будет развиваться кластерным методом

БАКУ /Trend/ - Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по приоритетным задачам по развитию машиностроения, передает Trend со сслыкой на пресс-службу президента.

Как и во всех отраслях промышленности, трансформационные процессы активно осуществляются и в автомобилестроении. За последние четыре года производство автомобилей увеличилось в 1,8 раза, а отраслевой экспорт — в 2,7 раза. Созданы новые предприятия с участием иностранных компаний, налажено производство 2,6 тысячи видов комплектующих.

Компания "UzAuto Motors", получив кредитный рейтинг "стабильный" от международных агентств “Fitch Ratings” и “Standard & Poor's”, впервые разместила на мировом финансовом рынке евробонды на 300 миллионов долларов.

Однако отрасль по-прежнему не в состоянии полностью удовлетворить потребительский спрос.

В связи с этим в Стратегии развития на следующие пять лет поставлены цели увеличить производство в автомобильной отрасли в 1,4 раза за счет дальнейшего развития кооперации, ее экспорт - в 2 раза, а также повысить уровень локализации.

На совещании обсуждена предстоящая в нынешнем году работа по достижению этих целей.

Глава государства отметил, что первоочередное внимание должно быть уделено обеспечению потребностей населения. Дано указание снизить размер предоплаты за автомобиль с нынешних 85 процентов до 50 процентов, полностью ликвидировать к 1 мая возникшие очереди при покупке автомобилей. Каждому заказчику в очереди будет направлено уведомление с указанием конкретной даты поставки автомобиля.

Для обеспечения внутреннего спроса необходимо произвести 160,000 автомобилей в первом полугодии и 275,000 - к концу года, отмечалось на совещании.

Чтобы увеличить предложение на рынке и расширить выбор потребителей перед правительством поставлена задача снизить ставки таможенных пошлин на ввозимые автомобили в 2 раза.

В этом году запланировано реализовать 23 проекта по освоению выпуска 600 видов комплектующих. В результате уровень локализации вырастет с 48 до 56 процентов. Также будет запущено производство двух моделей автомобилей и современных двигателей за счет инвестиций на 336 миллионов долларов.

На совещании также затронуты планы отрасли по экспорту.

Отметив, что прогнозы не соответствуют существующим возможностям, Президент дал рекомендации по выходу на новые рынки. В частности, указано на наличие потенциала для доведения объема экспорта в 2022 году до не менее 500 миллионов долларов за счет расширения реализации комплектующих через крупные торговые сети.

Глава государства подчеркнул необходимость развития машиностроительной отрасли методом промышленного кластера. Эта система по цепочке «инжиниринг — комплектующие — готовая продукция — продажи и сервис» объединит 8 машиностроительных предприятий, более 300 производителей комплектующих, логистику, торговую и сервисную сети на внутреннем и внешнем рынках, Туринский политехнический институт и Андижанский машиностроительный институт.

В связи с этим правительству поручено разработать программу Национального машиностроительного кластера.

Как известно, в мире стремительными темпами развивается производство электромобилей. В 2021 году доля таких машин на рынке авто удвоилась.

Президент подчеркнул - чтобы не отставать в этой сфере, необходимо действовать уже сейчас. В связи с этим поставлена задача разработать стратегию развития электромобильной отрасли с учетом технических требований и стандартов, вопросов локализации.

На совещании обсуждено и положение дел в сельскохозяйственном машиностроении. В этом направлении намечено создать соответствующий кластер в Чирчике. На эти цели из бюджета выделено 100 миллиардов сумов. Начата передислокация оборудования с заводов «Технолог» и «Агрегат» в Чирчик. На совещании подчеркнута важность полностью запустить кластер в 2023 году.

Указано на возможность удвоения объема производства сельхозтехники, снижения ее себестоимости на 12 процентов и увеличения экспорта до 15 миллионов долларов в текущем году.