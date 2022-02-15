Обсуждены перспективы сотрудничества между узбекской компаний и японской корпорацией

БАКУ /Trend/ - В рамках международной выставки «Дубай - EXPO 2020» между руководством узбекского АО "Тепловые электрические станции" и представителями японской компании "Mitsubishi Сorporation" состоялись деловая встреча и переговоры, посвященных реализации перспективных проектов, передает Trend со ссылкой на Министерство Энергетики Узбекистана.

АО «Тепловые электрические станции» вот уже как 10 лет ведет тесное сотрудничество с такими японскими компаниями как «Mitsubishi Сorporation», «MELCO» и «Mitsubishi Hitachi Power Systems» по совместной реализации крупных инвестиционных проектов в сфере энергетики.

В частности, за прошедшие годы совместно с компанией «Mitsubishi Сorporation» сданы в эксплуатацию крупные мощности генерации электрической энергии в Навоийской, Талимарджанской и Туракурганской тепловых электростанциях.

В результате реализации проектов совместно с компаниями «Mitsubishi Сorporation», «MELCO» и «Mitsubishi Hitachi Power Systems» общая установленная мощность современных, высокоэффективных генерирующих объектов была увеличена на 2,728 МВт.

В настоящее время реализуется третий этап инвестиционного проекта по расширению АО «Навоийской ТЭС» мощностью 650 МВт.

На встрече были обсуждены вопросы эффективной реализации проектов, а также рационального использования действующих мощностей энергоблоков в стране.