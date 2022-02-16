ЕБРР поддержит Узбекистан в проектах снижения выбросов парниковых газов

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) надеется на сокращение выбросов парниковых газов, в том числе метана, в Узбекистане на 35 процентов к 2030 году.

Об этом сказал Trend представитель ЕБРР Антон Усов.

По его словам, в связи с этим ЕБРР и Узбекистан подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым договорились разработать долгосрочную стратегию по снижению выбросов парниковых газов и в связи с устойчивостью страны к изменениям климата.

Представитель банка сообщил, что у них есть аналогичные соглашения с другими странами Центральной Азии.

"Есть аналогичное соглашение, подписанное с правительством Казахстана", — добавил Усов.

Ранее сообщалось, что Узбекистан намерен реализовать проекты по сокращению выбросов метана. Министерство экономического развития совместно с Европейским банком реконструкции и развития организовало онлайн-встречу для рассмотрения и обсуждения зарубежного опыта по снижению выбросов метана и возможных механизмов реализации проектов по данному вопросу в Узбекистане.

(Автор: Натаван Рзаева)