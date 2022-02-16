В Узбекистане выросла продажа авто на вторичном рынке

БАКУ /Trend/ - В январе количество автомобилей, приобретенных на вторичном рынке в Узбекистане достигло 85,300, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

В январе 2022 года зарегистрировано 113,200 автотранспортных средств, что на 26,4 процента больше по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года.

Резкое увеличение регистраций автомобилей эксперты связывают с отменой сборов при приобретении автомобилей и установлением размера госпошлины за нотариальное удостоверение договора купли-продажи в размере 3 БРВ с 1 января 2022 года.

До января 2022 года граждане предпочитали оформлять «генеральную доверенность», чтобы избежать чрезмерных затрат при государственной регистрации договоров купли-продажи автомобилей на вторичном рынке. В результате внесенных изменений в законодательство, граждане, которые ранее приобрели автомобиль по «генеральной доверенности», стали оформлять транспортное средство на свое имя.

Значительно увеличилось количество регистраций новых транспортных средств в Самаркандской, Сурхандарьинской, Навоийской и Ферганской областях, а также в Ташкенте и Ташкентской области.

Количество договоров купли-продажи автомобилей иностранного производства составило 1,900, снижение на 41 процент по сравнению с декабрем 2021 года.