В Узбекистане выросла продажа авто на вторичном рынке

Узбекистан 16 февраля 2022 11:08 (UTC+04:00)
В Узбекистане выросла продажа авто на вторичном рынке

БАКУ /Trend/ - В январе количество автомобилей, приобретенных на вторичном рынке в Узбекистане достигло 85,300, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

В январе 2022 года зарегистрировано 113,200 автотранспортных средств, что на 26,4 процента больше по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года.

Резкое увеличение регистраций автомобилей эксперты связывают с отменой сборов при приобретении автомобилей и установлением размера госпошлины за нотариальное удостоверение договора купли-продажи в размере 3 БРВ с 1 января 2022 года.

До января 2022 года граждане предпочитали оформлять «генеральную доверенность», чтобы избежать чрезмерных затрат при государственной регистрации договоров купли-продажи автомобилей на вторичном рынке. В результате внесенных изменений в законодательство, граждане, которые ранее приобрели автомобиль по «генеральной доверенности», стали оформлять транспортное средство на свое имя.

Значительно увеличилось количество регистраций новых транспортных средств в Самаркандской, Сурхандарьинской, Навоийской и Ферганской областях, а также в Ташкенте и Ташкентской области.

Количество договоров купли-продажи автомобилей иностранного производства составило 1,900, снижение на 41 процент по сравнению с декабрем 2021 года.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Главы МИД РФ и Ирана констатировали прогресс в вопросе иранской ядерной сделки
Главы МИД РФ и Ирана констатировали прогресс в вопросе иранской ядерной сделки
МИД Ирана заявил об отсутствии тупика на переговорах по ядерной сделке в Вене
МИД Ирана заявил об отсутствии тупика на переговорах по ядерной сделке в Вене
Переговорные делегации Ирана и ЕС провели встречу
Переговорные делегации Ирана и ЕС провели встречу
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Бакметрополитен заказал в России 20 новых выгонов Общество 11:14
В Узбекистане выросла продажа авто на вторичном рынке Узбекистан 11:08
Назван срок возобновления прямого авиасообщения между Азербайджаном и Ираном Экономика 11:06
В 2021 году Гиссар в Таджикистане посетили более 84-х тысяч туристов Таджикистан 11:01
Регулятор ЕС, скорее всего, не одобрит в феврале применение Lagevrio Европа 10:59
Казахстанский завод привлечет услуги по ремонту автомобилей Тендеры 10:59
Азербайджан перевыполнил обязательства по сделке ОПЕК+ Энергетика 10:58
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:57
В Азербайджане начался прием заявок на образовательные студенческие кредиты на весенний семестр 2021/2022 Общество 10:55
Определился представитель Азербайджана на "Евровидении-2022" (ФОТО) Культура 10:53
Завершается подготовка сметной документации на строительство многоквартирных домов в Физули Общество 10:44
На Первом канале России состоится премьерный показ сериала с участием азербайджанских актеров (ФОТО) Интересное 10:29
Старший переговорщик Ирана встретился с главой МАГАТЭ Политика 10:28
Израиль и Азербайджан могут сотрудничать в борьбе с климатическими изменениями – посол Энергетика 10:18
Аграрная партия Туркменистана выдвинула кандидата для участия в президентских выборах Бизнес 10:13
Израиль надеется на участие своих компаний в проектах в сфере ВИЭ Азербайджана – посол (Эксклюзив) Энергетика 10:10
Азербайджан вошел в топ-10 стран по расходам своих граждан в Грузии Финансы 10:01
Глава Минтранса Кыргызстана обсудил с делегацией Саудовского фонда развития проекты по реконструкции автодорог Кыргызстан 09:54
Мажилис Казахстана одобрил поправки в законодательство по вопросам противодействия коррупции Казахстан 09:47
Обсуждены дальнейшие шаги по присоединению Узбекистана к ВТО Узбекистан 09:36
В СНГ формируют миссию для наблюдения за выборами в Туркменистане Бизнес 09:36
Официальный курс маната к мировым валютам на 16 февраля Финансы 09:34
В Атлантическом океане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7 Европа 09:25
Какой объем льготных кредитов получили молодые предприниматели в Азербайджане в 2021 году Экономика 09:18
Fitch Ratings обнародовало прогноз роста ВВП Грузии в 2022-23 гг. Грузия 09:15
ЕБРР поддержит Узбекистан в проектах снижения выбросов парниковых газов Узбекистан 09:14
Уровень моря на побережье США может повыситься на 25-30 см к 2050 году США 08:54
Биотопливо из кукурузы оказалось страшнее бензина Энергетика 08:41
В Азербайджане растет спрос на технологию eSIM - замминистра ИКТ 08:24
На Олимпиаде в Пекине выявили два новых случая заражения коронавирусом Другие страны 08:21
Размер штрафов для Repsol из-за разлива нефти в Перу может достигнуть $80 млн Другие страны 08:05
Свыше 1,5 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки Казахстан 07:44
Отложена встреча министров финансов и глав ЦБ стран G7 В мире 07:28
Самый мощный смартфон Samsung сравнили с iPhone ИКТ 07:11
В Гондурасе задержали экс-президента Эрнандеса Другие страны 06:47
Свыше 94 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции Турция 06:31
Наследный принц Бахрейна принял приглашение Беннета посетить Израиль Арабские страны 06:07
ЕС справится в случае сокращения поставок газа из РФ - фон дер Ляйен Энергетика 05:46
Саммит Лиги арабских государств состоится в последнем квартале 2022 года Арабские страны 05:28
Автомобиль Apple будет обучаем ИКТ 05:05
Во Франции возобновили работу ночные клубы на фоне ослабления коронавирусных ограничений Европа 04:43
Шеф полиции Оттавы уходит в отставку из-за протестов дальнобойщиков Другие страны 04:24
SpaceX первой в мире выпустит туриста в открытый космос США 04:01
Названы ведущие церемонии вручения "Оскара" Культура 03:39
iPhone подорожают ИКТ 03:22
Парламент Греции одобрил закон с целью приобретения истребителей Европа 03:07
Псаки дала прогноз по новому контакту Байдена с Путиным США 02:45
Роналду прервал шестиматчевую безголовую серию во встрече чемпионата Англии с "Брайтоном" Европа 02:28
"Манчестер Сити" разгромил "Спортинг" в матче плей-офф ЛЧ Европа 02:04
ПСЖ победил "Реал" в первом матче 1/8 финала футбольной ЛЧ Европа 01:59
В канадском регионе отменят паспорта вакцинации Другие страны 01:46
Названа стоимость коммерческих полетов в космос В мире 01:27
ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID-19 на 4% за неделю В мире 01:08
NASA выведет на орбиту пять космических обсерваторий США 00:50
Псаки рассказала об обращении Байдена по Украине США 00:31
Украина запросила помощь НАТО на случай крупных чрезвычайных ситуаций Европа 00:10
Туркменистан за 10 месяцев увеличил экспорт в ЕС более чем на 60% Бизнес 00:01
Премьер Израиля встретился с кронпринцем Бахрейна Израиль 15 февраля 23:48
Протестующие в Канаде прекратили блокаду автотрассы на границе с США Другие страны 15 февраля 23:34
В Японии появится летающее такси Другие страны 15 февраля 23:17
Байден выступит с речью по ситуации вокруг Украины США 15 февраля 22:58
Азербайджан впервые будет представлен на зимних Паралимпийских играх Общество 15 февраля 22:47
Цена газа в Европе опустилась ниже $800 за тыс. куб. метров Энергетика 15 февраля 22:41
Brent подешевела на 4% Энергетика 15 февраля 22:25
ВС Турции провели тренинги для азербайджанских военнослужащих (ФОТО) Турция 15 февраля 22:21
Анонсирована новая версия Cyberpunk 2077 ИКТ 15 февраля 22:11
ООН заинтересована в решении ситуации вокруг Украины дипломатическим путем Другие страны 15 февраля 22:08
ТОП-10 страховых компаний Азербайджана по сборам в 2021 г. Экономика 15 февраля 22:02
Начальники Генштабов ВС северных европейских стран обсудили ситуацию вокруг Украины Европа 15 февраля 21:53
Президент Сербии распустил парламент Европа 15 февраля 21:39
Президент Турции посетил павильон Азербайджана на Expo-2020 в Дубае (ФОТО) Политика 15 февраля 21:28
Указ Президента Азербайджана знаменует собой начало нового этапа в развитии системы заботы о детях в стране - министерство Политика 15 февраля 21:18
Состоялась подготовительная встреча Госкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией Экономика 15 февраля 21:08
ВС Турции нейтрализовали 10 террористов на севере Сирии Турция 15 февраля 21:05
Продлен срок действия разрешения на перевозку ж/д транспортом продукции растениеводства из Азербайджана в Россию Экономика 15 февраля 20:59
В Азербайджане завершена выплата пенсий за февраль Общество 15 февраля 20:46
Информация о ранении члена незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана является ложной - минобороны Политика 15 февраля 20:37
Свободные мощности IGB будут предложены на платформе RBP Энергетика 15 февраля 20:27
Гражданам еще ряда стран будет разрешен въезд-выезд в Азербайджан авиатранспортом Политика 15 февраля 20:25
АЗЕРТАДЖ принял участие в заседании Совета Всемирного конгресса новостных агентств в Лондоне (ФОТО/ВИДЕО) Общество 15 февраля 20:16
Пресечены инженерные работы, проводимые членами незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана - минобороны Политика 15 февраля 19:58
Израиль надеется, что SOCAR станет частью его энергетической отрасли – посол (Эксклюзив) Энергетика 15 февраля 19:34
В Азербайджане завершается прием заявок на получение студенческих образовательных кредитов на осенний семестр Общество 15 февраля 19:20
В Баку состоялось торжественное вручение Ширин Меликовой Ордена искусств и литературы Франции (ФОТО) Культура 15 февраля 19:11
Азербайджан относится к вопросам, связанным с конфликтами и войнами, исключительно исходя из принципов международного права, мира и безопасности - эксперт Политика 15 февраля 18:59
Ровнаг Абдуллаев представлен коллективу минэкономики Экономика 15 февраля 18:43
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 15 февраля 18:40
В Азербайджане выявлены еще 4 687 случаев заражения коронавирусом, вылечились 6 506 человек Общество 15 февраля 18:39
В Баку представлены шедевры мировой киномузыки в театрализованных композициях (ВИДЕО, ФОТО) Культура 15 февраля 18:13
Азербайджанская фигуристка прошла в следующий этап соревнований на Олимпиаде в Пекине Общество 15 февраля 18:02
Десятки израильских компаний обратились для участия в проектах в Карабахе – посол (Эксклюзив) Экономика 15 февраля 17:59
В Азербайджане во втором чтении приняты изменения в правила регистрации религиозных общин Общество 15 февраля 17:57
Обсуждены перспективы сотрудничества между узбекской компаний и японской корпорацией Узбекистан 15 февраля 17:51
В Азербайджане приватизировано 14 объектов госсобственности Экономика 15 февраля 17:42
Казахстан назвал меры для снижения выбросов в море в ходе портовых операций Транспорт 15 февраля 17:38
Эксперты ВОЗ в скором времени поделятся выводами о происхождении коронавируса Европа 15 февраля 17:33
Денежные переводы из Азербайджана в Грузию сократились за год Финансы 15 февраля 17:30
Пятая волна эпидемии коронавируса в Израиле идет на спад: 178 тыс. зараженных, менее 1000 в тяжелом состоянии Израиль 15 февраля 17:23
Началась официальная эксплуатация аэропорта Имам Али на острове Большой Тонб Экономика 15 февраля 17:22
Еще одна российская авиакомпания будет летать в Баку Транспорт 15 февраля 17:20
Все новости