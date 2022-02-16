В Узбекистане будут введены в эксплуатацию новые ТЭС и ФЭС

БАКУ /Trend/ - В 2022 году в Узбекистане будут введены в эксплуатацию ТЭС и ФЭС общей мощностью 1,474 МВт, передает Trend со ссылкой на узбекское Минэнерго.

Как сообщает Минэнерго, до конца текущего года в стране будет введено в эксплуатацию 7 новых станций — 6 тепловых (ТЭС) и одна солнечная фотоэлектростанция (ФЭС) общая мощность, которых достигнет 1,474 МВт.

В частности, в январе введены в эксплуатацию две новые тепловые электростанции мощностью 270 МВт в Бухарской области и 240 МВт в Ташкентской области.

Также к апрелю планируется запустить солнечную фотоэлектрическую станцию мощностью 100 МВт в Самаркандской области.

Две ТЭС мощностью 230 и 240 МВт в Ташкентской области и одна ТЭС мощностью 174 МВт в Хорезмской области будут введены в эксплуатацию в марте, а ТЭС мощностью 220 МВт в Сырдарьинской области - в конце года.

В результате общая мощность энергосистемы Узбекистана превысит 16,000 МВт.