На международной выставке EXPO 2020 в Дубае прошла презентация энергетического развития Узбекистана (ФОТО)

Узбекистан 16 февраля 2022 13:04 (UTC+04:00)
На международной выставке EXPO 2020 в Дубае прошла презентация энергетического развития Узбекистана (ФОТО)

На проходящей в городе Дубае (ОАЭ) Всемирной выставке EXPO состоялась презентация современного развития энергетической сферы Узбекистана.

По информации пресс-службы Министерства энергетики, в национальном павильоне Узбекистана был представлен современный этап реформирования топливно-энергетического комплекса (ТЭК) республики с особым упором на интенсивное развитие проектов возобновляемой энергетики.

Как было отмечено в ходе презентации целью реформирования энергетики, а также модернизации и наращивания генерирующих мощностей является обеспечение энергобезопасности Узбекистана, стабильного энергообеспечения сегодняшнего и будущего населения страны, её растущей экономики.

За последние 5 лет в энергетической сфере страны интенсивно идут процессы перевода работы отрасли в условиях рыночных отношений, реальной конкуренции, а также обновление инфраструктуры, состоянию которой не оказывалось должного внимания последние десятилетия.

С целью обеспечение растущего спроса на энергоресурсы потребителей республики перед Министерством энергетики, основываясь на экспертном анализе, поставлена задача – увеличить к 2030 году выработку электроэнергии в 2 раза – то есть до 135,0 млрд кВт⋅ч (показатель 2021 года - 71,4 млрд кВт⋅ч).

Так, по данным на 2021 год, число потребителей составляет 7 миллионов 515,9 тысячи, что на 1194,8 тысячи больше, чем в 2016 году. Из них 356,3 тысячи составляют юридические потребители, количество которых выросло на 88,9 тысячи.

Показатель среднесуточного потребления электроэнергии по стране в 2016 году составлял 142,1 млн кВт⋅ч, тогда как в 2021 году - уже 205,1 млн кВт⋅ч, или на 44,3% больше.

Большое внимание последние годы уделяется обновлению и модернизации электрических сетей и трансформаторных пунктов, то есть той инфраструктуре, которая служит доставке до потребителя растущего объема электроэнергии. За последние пять лет модернизировано и построено до 40,7 тысячи километров низковольтных линий электропередачи, что почти в 4,4 раза больше, чем за период с 1991 по 2016 год, то есть предшествующие 25 лет (9,3 тысячи километров).

Такая с 2017 года модернизированы и обновлены 15% из общего числа трансформаторных пунктов, составляющего почти 13 тысяч единиц.

Только в текущем 2022 году будет отремонтировано 28 тысячи километров низковольтных линий электропередачи (или на 6 процентов больше, чем в 2021 году) и 9 тысяч 700 трансформаторных подстанций (рост на 8 процентов). Задачи по обновлению инфраструктуры продолжают реализовываться интенсивными темпами, до 2026 года должно быть поэтапно модернизировано 80 тысяч километров линий электропередачи и более 20 тысяч трансформаторов.

В ходе презентации особое место отведено росту генерации электроэнергии, в том числе с участием проектов ВИЭ. Отмечено, что в строительстве солнечных фотоэлектрических станций (ФЭС) большую роль играет сотрудничество с передовыми компаниями ОАЭ, такими как Abu Dhabi Future Energy Company – Masdar.

На основе государственно-частного партнерства Masdar в настоящее время реализует проект по строительству ФЭС мощностью 100 МВт в Навоийской области. Данная эмиратская компания также является победителем тендеров по проектам ФЭС в Самаркандской и Джизакской областях.

Также до конца текущего года будут введены в эксплуатацию 3 ГЭС общей мощностью 21 мегаватт в Самаркандской области. Идет процесс модернизации Тупалангской, Бузсувской, Аккавакской и Хишравской ГЭС, мощность которых возрастет в целом на 152 мегаватт.

До 2026 года поставлена задача довести объем ВИЭ в генерации до 25%.

В настоящее время основной объем электроэнергии (до 90%) производится на тепловых электростанциях страны. Располагаемая производственная мощность энергосистемы на сегодня составляет 14563 МВт. В 2000 году этот показатель составлял 7750 МВт, в 2016 году – 10830 МВт. То есть за 16 лет было практически введено 3 тысячи МВт, и столько же – только за последние года. Такое увеличение производственных мощностей в 2017-2021 годах достигнуто в основном за счет ввода в эксплуатацию новых парогазовых установок (ПГУ) на Навоийской, Талимарджанской, Ташкентской ТЭС, а также Тахиаташской ТЭС и Ферганской ТЭЦ. Также была запущена новая Туракурганская ТЭС мощностью 900 МВт.

Всего в Узбекистане до конца текущего года будут введены в эксплуатацию тепловые и солнечные электростанций общей мощностью 1 тысяча 474 МВт. В результате общая мощность энергосистемы превысит 16 тысяч мегаватт, что на 53% превысит показатель 2016 года.

Наращивание генерации, в том числе за счёт строительства и ввода новых электростанций, продолжается, а 2022 год можно назвать беспрецедентным в этом направлении.

Данная работа будет продолжена, её результатом должен стать рост мощности энергосистемы страны до 27 тыс. 400 МВт к 2026 году и до 32 тыс. МВт – к 2030-му.

В ходе презентации была отмечена роль внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования, в чём значимую роль играет сотрудничество с признанными международными лидерами данного направления.

Интенсивно идёт процесс формирования законодательной базы для обеспечения энергобезопасности страны и развития энергетики на основе рыночной экономики. Это позволит еще активнее участвовать в энергетическом развитии Узбекистана авторитетным международным компаниям. Ярким примером тех рыночных перемен, которые происходят в энергетическом секторе страны, является ввод новых электростанций, в том числе тепловых (ТЭС), солнечных или фотоэлектрических (ФЭС), ветровых (ВЭС), которые строятся на принципиально новой для энергетики Узбекистана основе государственно-частного партнерства (ГЧП).

Проекты на основе ГЧП проводятся на тендерной, то есть конкурентной рыночной основе, при этом техническое содействие для привнесения лучшего международного опыта в проведении тендеров оказывают такие международные финансовые институты, как Международная финансовая корпорация, Азиатский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития.

При этом победитель тендера отвечает за разработку документации, строительство и эксплуатацию новой электростанции. С ним заключается долгосрочное соглашение о закупке производимой электроэнергии на значительный срок (25 лет). Как правило, одним из основных критериев для победы в тендере становится выгодное для потребителей ценовое предложение по тарифам на закуп электроэнергии. Таким образом, рыночные правила, интенсивно внедряющиеся последние 3 года в энергетике современного Узбекистана, дают возможность создавать здоровую конкуренцию в этой сфере, куда приходит всё больше независимых производителей электроэнергии, к тому же обладающих лучшим международным опытом.

На сегодняшний день подписано в общей сложности около 20 соглашений о покупке электроэнергии, что является значимым этапом создания конкурентной среды в энергетическом секторе. В числе независимых производителей энергии компании - Total Eren SA (Франция), Abu Dhabi Future Energy Company - Masdar (ОАЭ), Aksa Enerji Üretim A.Ş. (Турция), Cengiz Enerji San. ve Tic А.Ş. (Турция), Нidro Enerji Elektrik Uretim Sanayi A.Ş. (Турция), ACWA Power (Саудовская Аравия), Stone City Energy (Нидерланды) и другие.

С целью интенсификации реформирования электроэнергетической отрасли при Министерстве энергетики создан Проектный офис, который, в том числе, работает с международными финансовыми институтами, включая Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и Азиатский банк развития. Привлечены международные эксперты имеющий большой опыт реформирования энергетических отраслей различных стран.

Экспертами Проектного офиса разработана Концепция, включающая последовательность перехода на оптовый конкурентный рынок электроэнергии, с прохождением трёх этапов, в период 2021-2025 годов.

На первом этапе предусмотрена либерализация электроэнергетических предприятий и получение лицензий частными предприятиями, желающими продавать электроэнергию.

В ходе второго этапа перехода на конкурентный оптовый рынок электроэнергии, будет создан оператор системы распределения электроэнергии, а функции по продаже электроэнергии потребителям постепенно будут переданы поставщикам. Потребители получат возможность приобретать электроэнергию через торговую онлайн-платформу или через поставщиков, которые будут работать в конкурентной среде, что послужит предоставлением лучших предложений по электроснабжению.

Третий этап - «Внутридневные (почасовые) продажи». В соответствии с ним, на плановой основе, на торговой площадке будет осуществляться онлайн купля-продажа избыточных или дефицитных объемов почасового производства и потребления электроэнергии.

Презентация Министерства энергетики на выставке EXPO вызвала большой интерес, как к осуществляемым реформам, так и к участию в проектах на основе ГЧП. Уже сегодня в энерготендерах участвуют порядка 80 инвесторов, что свидетельствует о растущем желании международных компаний к реализации проектов в стране.

На международной выставке EXPO 2020 в Дубае прошла презентация энергетического развития Узбекистана (ФОТО) - Gallery Image
На международной выставке EXPO 2020 в Дубае прошла презентация энергетического развития Узбекистана (ФОТО) - Gallery Image
На международной выставке EXPO 2020 в Дубае прошла презентация энергетического развития Узбекистана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На международной выставке EXPO 2020 в Дубае прошла презентация энергетического развития Узбекистана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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