В Узбекистане определены меры по поддержке животноводческой отрасли

Узбекистан 17 февраля 2022 09:47 (UTC+04:00)
В Узбекистане определены меры по поддержке животноводческой отрасли

БАКУ /Trend/ - Под председательством Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по обсуждению приоритетных задач в животноводческой отрасли, передает Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

Этот сектор экономики играет важную роль в обеспечении благополучия семей и продовольственной безопасности. На мясо, молоко и яйца уходит 30 процентов повседневных потребительских расходов населения.

За последние три года в соответствии с принятыми нормативными актами по животноводству налажено выделение 8 видов субсидий и льготных кредитов. За этот период на животноводство выделено более 15 триллионов сумов (1,3 миллиарда долларов) кредитов и реализовано около 4,5 тысячи проектов. Количество племенных ферм утроилось и достигло 1,414. В результате в 2019-2021 годах поголовье скота увеличилось на 1,2 миллиона.

Но такие актуальные проблемы современности, как изменение климата, сокращение водных и земельных ресурсов, а также пандемия усложняют процесс животноводства.

На совещании отмечалось, что в Бухарской, Джизакской, Навоийской, Наманганской и Сурхандарьинской областях количество крупных животноводческих ферм значительно меньше, чем в других регионах. Хотя 90 процентов скота выращивается в домашних хозяйствах, во многих районах отсутствует стабильная кормовая база. За последние 15 лет площадь кормовых угодий уменьшилась с 430 тысяч до 340 тысяч гектаров, а площадь кормовых культур на голову крупнорогатого скота - с 50 до 27 соток. В Каракалпакстане, Хорезме, Бухаре, Навои, Сурхандарье и Кашкадарье площади под повторные кормовые культуры сократились на 23 тысячи гектаров.

В связи с этим возрастает актуальность вопросов поддержки животноводства, увеличения производства мяса, молока и яиц за счет широкого применения ресурсосберегающих технологий.

На совещании проанализированы нынешнее состояние и возможности в сфере.

Глава государства отметил, что в текущем году можно обеспечить занятость не менее 300 тысяч человек в животноводстве, 150 тысяч - в овцеводстве и козоводстве, 1,2 миллиона - в шелководстве, всего - 1 миллион 650 тысяч человек.

Для этого, прежде всего, необходимо увеличить поголовье скота за счет кооперации в домохозяйствах. В стране есть образцовый опыт работы в этом направлении. Так, в Миришкорском районе Кашкадарьинской области фермерское хозяйство «Тошматов Нормумин», раздав крупный скот, овец и коз жителям села Вори, закупает заготовленное молоко и мясо. Предприятие «Тахиатош Чикенс» Тахиаташского района Каракалпакстана, обеспечив население курами, закупает у него инкубационные яйца.

Президент подчеркнул важность применения этого опыта и в других районах.

С этой целью определен ряд мер финансовой поддержки. Так, с февраля текущего года будут выделяться иностранные кредитные средства сроком на 10 лет с льготным периодом 3 года, производители смогут получить компенсацию по кредиту в части ставки, превышающей 14 процентов, поручительство в размере 50 процентов от суммы кредита, а также возмещение 20 процентов расходов на приобретение оборудования для гидропонного выращивания корма.

Еще одним прибыльным направлением являются производство и продажа ковров, тканей и других изделий из светлой шерсти. На совещании в качестве примера отмечен опыт Ангрена, Касанского, Ромитанского и Навбахорского районов.

Определено, что с текущего года будут предоставляться льготные кредиты для закупки породистых овец и коз, переработки молока, мяса и шерсти, создания кормовых цехов. Эти кредиты будут выделяться населению в размере до 50 миллионов сумов (4,612 долларов) и без залогового обеспечения по рекомендации помощников хокимов. Половина выплат по процентам будет компенсирована.

Поручено начать раздачу населению 350 тысяч овец и коз на основе кооперации, направить на это 100 миллионов долларов.

В этом году в отрасли запланировано реализовать 123 крупных проекта. Глава государства подчеркнул, что наряду со своевременным запуском проектов необходимо искать дополнительные возможности и расширять площади под кормовые культуры.

В частности, в каждом кластере можно организовать животноводческий комплекс не менее чем на 500 голов, организовав на отдельных участках севооборот. Кормовую базу можно увеличить и за счет рекультивации выбывших из оборота и освоения новых земель.

Отмечалось, что на поддержку таких проектов будет направлено 120 миллионов долларов кредитов, а также будут предоставляться субсидии, таможенные и налоговые льготы.

Ответственным лицам поручено привлечь в этом году 500 миллионов долларов от международных финансовых институтов и направить эти средства на проекты по развитию животноводства.

Особое внимание Президент уделил повышению продуктивности скота и улучшению племенного дела. Ответственным за внедрение науки и передового опыта в сфере определен Самаркандский институт ветеринарной медицины. Теперь статус этого института будет повышен, за ним будут закреплены научно-опытные институты ветеринарии, животноводства, птицеводства, рыбоводства, каракулеводства и экологии пустынь. Учреждение займется практической и методической поддержкой кластеров, оказанием платных услуг, проведением краткосрочных курсов для населения и фермеров.

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