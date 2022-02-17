Узбекистан и Пакистан намерены расширить взаимовыгодное практическое сотрудничество

БАКУ /Trend/ - В Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана состоялась встреча с делегацией Пакистана во главе с первым заместителем министра коммерции Мухаммадом Салехом Фаруки, передает Trend со ссылкой на узбекское министерство.

В ходе встречи обсуждены вопросы углубления узбекско-пакистанского сотрудничества в инвестиционной,торгово-экономической и транспортно-логистической сферах.

В частности, обсуждены меры по ускорению согласования проекта Соглашения о преференциальной торговле между двумя странами.

Рассмотрен вопрос разработки «Дорожной карты» для практической имплементации условий Соглашения о транзите и торговле, подписанного в ходе визита Премьер-министра Исламской Республики Пакистан в Республику Узбекистан.

Обговорены дальнейшие шаги по практической реализации проекта строительства трансафганского железнодорожного коридора «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар».

Достигнута договоренность об организации визитов пакистанских бизнес-делегаций в Узбекистан для углубления промышленной кооперации.

По итогам встречи стороны договорились поддерживать активное взаимодействие по всем рассмотренным направлениям сотрудничества.

В рамках визита пакистанской делегации запланированы дополнительные встречи с руководством Министерства транспорта, Центрального банка, Государственного таможенного комитета, других министерств, ведомств, отраслевых объединений и коммерческих банков Узбекистана.