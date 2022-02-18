Всемирный банк поможет Узбекистану модернизировать национальную систему статистики

БАКУ /Trend/ - Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил предоставление Узбекистану льготного кредита в размере 50 миллионов долларов, передает Trend со ссылкой на пресс-службу ВБ.

Финансирование выделяется на реализацию пятилетнего проекта по модернизации национальной системы статистики.

Оно поможет улучшить потенциал Государственного комитета по статистике (Госкомстата) в области производства и распространения статистической информации в соответствии с общепризнанными международными стандартами.

Международная ассоциация развития (МАР), входящая в Группу Всемирного банка, предоставит вышеупомянутое льготное финансирование Правительству Узбекистана по очень низкой процентной ставке. Срок погашения кредита – 30 лет, включая 5-летний льготный период.

Развитие национальной системы статистики (включает Госкомстат и другие государственные органы- производители официальной статистики) – одна из основных целей программы реформ правительства Узбекистана. С 2017 года Госкомстат добился значительной открытости в вопросах предоставления статистической информации общественности. Вместе с тем в Национальной стратегии развития статистики в 2020–2025 годы признается, что многие существующие системы, методы и процессы сбора, анализа и распространения статистической информации являются устаревшими, трудоемкими и не соответствуют общепризнанным международным стандартам.

Власти планируют в ближайшие годы модернизировать работу национальной системы статистики с целью расширения всеобщего доступа к надежным и достоверным данным из различных социально- экономических сфер. Улучшения в данном направлении будут способствовать дальнейшим реформам и развитию страны.

Проект, финансируемый Всемирным банком, ускорит развитие человеческого и технологического потенциала Госкомстата в области сбора, обработки и распространения ключевой статистической информации. Наличие соответствующих статистических данных повысит эффективность предоставления различных государственных услуг для граждан и бизнеса, внесет вклад в рост частного сектора и поможет привлечь больше иностранных инвестиций в Узбекистан.

«При техническом содействии Всемирного банка Госкомстат разработал Национальную стратегию развития статистики в 2020–2025 годы», — отметил Марко Мантованелли, глава представительства Всемирного банка в Узбекистане. «Мы рады, что новый проект поможет реализовать ряд мероприятий, предусмотренных этим документом. Качественные статистические данные помогут дальнейшей трансформации Узбекистана за счет улучшения процесса принятия политических решений и их реализации на основе достоверной информации о ситуации в различных социально-экономических сферах».

Проект включает в себя несколько ключевых компонентов и мероприятий, необходимых для достижения различных целей:

Компонент 1: Институциональная реформа и развитие потенциала Госкомстата. Проект позволит реализовать ряд мероприятий по совершенствованию организационной структуры национальной системы статистики, а также улучшить операционный, управленческий и кадровый потенциал Госкомстата. Будут разработаны, внедрены и реализованы программы профессиональной подготовки для сотрудников Госкомстата, а также учебные программы по статистике для вузов страны.

Компонент 2: Производство статистических данных. Проект поможет устранить пробелы в наиболее значимых статистических данных, обозначенных в Национальной стратегии развития статистики, а также модернизировать процессы их сбора и анализа. В частности, будут обновлены данные, связанные с системой национальных счетов (применяется для описания и анализа экономической ситуации в стране), системой мониторинга благосостояния населения (например, статистики по вопросам демографии, цен на основные продукты, гендеру, бедности и занятости), а также окружающей средой. Будут усовершенствованы различные статистические методы, стандарты и регистры.

Данный компонент поддержит подготовку и проведение общенациональной переписи населения и жилищного фонда, а также сельскохозяйственной переписи, которые запланированы на 2023 и 2024 годы соответственно. Эти переписи будут проведены впервые после обретения Узбекистаном независимости.

Компонент 3: Улучшение материально-технического обеспечения Госкомстата и распространения статистической информации. Данный компонент профинансирует модернизацию центра Госкомстата по хранению и обработке статистической информации. Проведение закупок информационно-коммуникационного оборудования, систем для оцифровки бумажных архивов, лицензионного программного обеспечения для обработки статистических данных, а также компьютеров и планшетов для сбора и анализа данных, которые будут распределены между сотрудниками центрального аппарата и территориальных подразделений Госкомстата.

Проект также поддержит мероприятия по переходу Госкомстата от бумажного оборота к сбору и распространению данных на электронных носителях. Также будет налажен выпуск статистического ежегодника и отчетов с различного рода статистической информацией по отраслям. Будут осуществляться работы по развитию официального вебсайта Госкомстата и различных баз данных, размещенных на его платформе.

Программа Всемирного банка в Узбекистане является второй крупнейшей операцией данного международного финансового института в регионе Европы и Центральной Азии. Она состоит из 25 проектов, цель которых содействие правительству в реализации макроэкономических реформ, модернизации сельского хозяйства, управлении водными ресурсами, улучшении услуг здравоохранения, образования, водоснабжения и канализации, социальной защиты, развитии энергетики, транспорта, городской и сельской инфраструктуры, национальной инновационной системы и налогового администрирования. Всемирный банк также оказал содействие правительству в смягчении негативных последствий пандемии COVID-19 на систему здравоохранения, экономику и благосостояния граждан.

В рамках новой пятилетней программы партнерства со страной, разрабатываемой в настоящее время, Всемирный банк продолжит оказание финансовой и аналитической поддержки правительству для реализации реформ, предусмотренных Стратегией развития Узбекистана на 2022-2026 годы.