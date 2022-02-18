Узбекская компания подписала меморандум с китайским производителем электромобилей

БАКУ /Trend/ - Узбекская компания «Узавтосаноат» подписала меморандум с китайским производителем электромобилей BYD, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

«Сегодня мы подписали меморандум с крупнейшим китайским производителем электромобилей BYD», – сказал председателя правления «Узавтосаноат» Азизбек Шукуров.

Напомним, на днях Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил разработать стратегию развития электромобильной отрасли в Узбекистане.

В октябре узбекская компания Central Asia Motors сообщила, что планирует в конце 2021 года наладить сборку нескольких моделей китайских электромобилей. Проект оценивался в 50 миллионов долларов. Компания рассчитывала, что к концу 2022 года завод в Фергане выйдет на полную мощность и будет выпускать 10,000 электромобилей в год. Ввиду недостаточного количества зарядных станций в республике на первом этапе все модели будут гибридными.