Преобразование таможенной системы, определено приоритетной задачей в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по дальнейшему реформированию таможни и преобразованию ее в сферу, свободную от коррупции, передает Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

В 2019 году в стране началось реформирование таможенного администрирования и процедур. В частности, на таможенных постах организованы коридоры упрощенного контроля. Сегодня через них проходят 95 процентов пассажиров и 75 процентов грузов. Разрешения 60 видов, которые прежде выдавались 12 различными ведомствами, сегодня предоставляются в электронном виде через «единое окно». В результате время таможенного оформления сократилось в 10 раз.

В Стратегии развития на 2022-2026 годы поставлена цель довести объем экспорта до 30 миллиардов долларов и число иностранных туристов до 7 миллионов. Это возлагает особую ответственность на таможенные органы.

В связи с этим на совещании основное внимание уделено развитию таможенной системы, улучшению условий на постах.

“Таможенные посты - это лицо нашей страны, именно здесь формируется первое впечатление. В них должны быть удобные условия для населения и предпринимателей”, - сказал Шавкат Мирзиёев.

Даны указания по совершенствованию инфраструктуры пограничных таможенных постов, благоустройству прилегающей к ним территории, реконструкции некоторых постов и ремонту ведущих к ним дорог.

Глава государства подчеркнул, что преобразование таможенной системы в сферу, свободную от коррупции, является приоритетной задачей, органы таможни должны стать в этом примером для других государственных ведомств.

Для этого будет внедрена современная система комплаенс-контроля. С 1 мая текущего года оформление грузовой декларации будет осуществляться за пределами постов, дистанционно, без прямого контакта с предпринимателем. С 1 июля будет налажено автоматизированное выявление коррупционных рисков при определении кодов и стоимости, таможенном досмотре, льготном декларировании товаров. А с 1 сентября все электронные услуги в области таможни будут предоставляться через «одно окно». К концу года будет запущена электронная система, которая охватит все процессы таможенного досмотра.

Перед Государственным таможенным комитетом, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций и Министерством финансов поставлена задача полностью цифровизировать таможенные услуги.

Также даны указания касательно приема кандидатов на службу на основе открытого конкурса, ротации сотрудников, декларирования их доходов и имущества.

Особое внимание будет уделено социальной защищенности сотрудников. Так, будут построены служебные дома для сотрудников, несущих службу на дальних постах, сотрудникам, нуждающимся в жилье, будет предоставляться льготная ипотека. Для таможенников и их детей будет установлена отдельная квота на поступление в высшие учебные заведения.

Президент подчеркнул важность расширения доли женщин среди сотрудников службы.

Особое внимание уделено вопросам подготовки и повышения квалификации кадров для таможни. Указано на необходимость кардинальной трансформации Таможенного института с улучшением преподавания иностранных языков, информационных технологий, метрологии и стандартов.

Даны указания по повышению квалификации сотрудников совместно со Всемирной таможенной организацией, изучению и внедрению передовых международных практик.