В Узбекистане будет разработана программа повышения энергоэффективности зданий и сооружений

БАКУ /Trend/ - Согласно Стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 годы, до апреля 2022 года будет разработан проект указа Президента о широком внедрении возобновляемых источников энергии и энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, социальных объектах и других сферах, передает Trend со ссылкой на узбекское Минэнерго.

На его основе, Министерство энергетики совместно с экспертами и консультантами Всемирного банка и профильных министерств и ведомств разработает национальную программу «Повышение энергоэффективности социальных, коммерческих и административных зданий и сооружений».

В этом случае:

-Возобновляемые источники энергии и устройства для выработки электроэнергии и тепла будут широко использоваться при строительстве жилья, социальных и коммерческих объектов в рамках государственной программы по сооружению новых массивов «Янги Узбекистон».

-Будут разработаны типовые проекты по внедрению возобновляемых источников энергии в частный сектор, социальную сферу и местное самоуправление.

-Будут приняты меры по стимулированию руководителей и должностных лиц социальных объектов и других бюджетных организаций к внедрению возобновляемых источников энергии.

-Будут созданы механизмы государственного стимулирования и финансирования для обеспечения малообеспеченного населения возобновляемыми источниками энергии.