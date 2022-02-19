В FAO назвали шаги, предпринимаемые в рамках проекта "Умное земледелие" в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) обнародовала текущие шаги, предпринимаемые в рамках проекта "Умное земледелие для будущего поколения" в Узбекистане, сообщила Trend специалист по связям с общественностью FAO Виктория Калинин.

"Команда проекта создала местный офис в Фергане для обеспечения ежедневных выездов на места, тщательного наблюдения и руководства для бенефициаров. В настоящее время идет модернизация и оптимизация теплиц бенефициаров, и ее завершение ожидается до начала посевного сезона. Тренинги для бенефициаров, в которых принимают участие 75 человек, проводятся в регионах проекта", - сказала представитель FAO.

По ее словам, ведущий технический специалист проекта Мелвин Медина Наварро провел курс обучения в 10 модулях для заинтересованных сторон по ознакомлению с безопасным выращиванием, санитарно-ограничительными мерами, управлением водными ресурсами и питанием растений, управлением почвой, комплексной борьбой с вредителями и болезнями растений.

"В качестве следующего шага команда проекта провела первоначальную оценку текущего состояния сельского хозяйства в защищенных системах выращивания в целевом регионе. На основании критериев отбора, разработанных командой проекта, были отобраны 20 малообеспеченных домохозяйств из 15 районов, владеющих теплицами, которые будут использоваться в качестве демонстрационных участков", - сказала специалист по связям с общественностью.

Проект "Умное сельское хозяйство для будущего поколения" был запущен FAO и министерством сельского хозяйства Узбекистана при финансовой поддержке министерства сельского хозяйства Республики Корея.

Проект направлен на укрепление национального потенциала в области тепличного производства, повышение урожайности, а также доходов за счет применения более интеллектуальных технологий и улучшения существующих методов ведения сельского хозяйства.

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)

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