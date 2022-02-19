В Узбекистане будет увеличен объем добычи углеводородов на месторождениях

БАКУ /Trend/ - В соответствии со стратегией развития Узбекистана будут приняты практические меры по увеличению объемов добычи углеводородов, для чего после анализа месторождений с наличием сырья, геологоразведочных площадей и структур, будут привлечены инвесторы на основе прозрачных механизмов, передает Trend со ссылкой на узбекское Минэнерго.

В частности:

1. В 2022 году в системе АО «Узбекнефтегаз» на не менее чем 5 месторождениях с низкими запасами, расположенных вдали от объектов инфраструктуры и высокими производственными затратами, путем привлечения подрядчиков на основе риск-сервисных контрактов, на 25 скважинах будут проведены геолого-технические мероприятия и будут увеличены объемы добычи углеводородов.

2. До апреля 2022 года на углеводородных месторождениях, площадях и структурах, в том числе закрепленных за АО «Узбекнефтегаз» будет осуществлен анализ состояния геологоразведочных работ и наличия добычи, по результатам которого неиспользуемые геологические объекты будут возвращаться в государственный резерв и будет сформирован перечень геологических объектов, предлагаемых инвесторам.

3. К октябрю 2022 года, при участии международных экспертов и консалтинговых организаций, для инвесторов будет разработан пакет геологоразведочных материалов (геологическая информация, тизеры и презентации) для выбора геологических объектов и их использования.

4. К ноябрю 2022 года будет сформирована конкурсная документация на получение разрешения на пользование недрами по объектам, которая будет поэтапно предложена инвесторам на основе прозрачных механизмов.