Узбекистан и ОАЭ рассматривают новые направления взаимовыгодного сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Узбекская ассоциация "Узчармсаноат" во главе делегации из предприятий, входящих в ее состав, приняла участие в бизнес-форуме "Узбекистан-ОАЭ", организованном в рамках Всемирной выставки EXPO-2020 в Дубае, передает Trend со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

Данный бизнес-форум, прежде всего, открывает большие возможности для развития торгово-экономических связей между двумя странами, способствует укреплению стратегического сотрудничества и широкого привлечения инвестиций из Объединенных Арабских Эмиратов в страну.

Как известно, ОАЭ на мировом рынке являются "воротами" для арабских и африканских стран, а для Европы и Азиатского региона – торговым мостом. Кожевенно-обувная продукция здесь полностью импортируются из-за рубежа. По этой причине ОАЭ хороший рынок для Узбекистана.

В ходе бизнес-форума Ассоциация “Узчармсаноат" провела презентацию для инвесторов и финансовых организаций ОАЭ о производственном, инвестиционном и экспортном потенциале отрасли. Стоит отметить, что с 2021 года узбекские производители начали экспортировать обувь в Дубай, Шаржу, Аджман, Абу-Даби.

Например, бренд KFK shoes из Андижанской области достиг соглашения об экспорте мужской обуви в Абу-Даби. Образцы продукции уже отправлены. Кроме того, продукция предприятия MRR New Star 2020, расположенного в Бухарской области, уже реализуется в торговых сетях крупных городов ОАЭ.

В целом на B2B встречах в рамках бизнес-форума представители оптовых и крупных торговых сетей ОАЭ, а также инвесторы проявили большой интерес к кожевенно-обувной отрасли Узбекистана. Сделаны шаги по достижению взаимовыгодных соглашений.